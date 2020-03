Le régime d’Ortega envoie des policiers protégés par des masques dans les rues

Alors que le régime Daniel Ortega essaie de paraître normal dans le pays malgré la menace mondiale posée par le nouveau coronavirus, envoyer ses partisans à des manifestations ou envoyer des responsables du ministère de la Santé (Minsa) visiter les habitants des quartiers de Managua; la police d’Orteguista, le bras répressif de la dictature, se protège du Covid-19 avec des masques.

Plusieurs policiers de la police d’Orteguista (PO) à bord de patrouilles ont été arrêtés par le journal LA PRENSA portant des masques alors qu’ils assiégeaient la population dans les rues de Managua.

Depuis que le nouveau coronavirus est devenu une menace pour le monde, le régime a minimisé les mesures préventives recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres entités de santé et expose ses travailleurs et ses partisans.

Ce sont les images capturées par le photojournaliste Jader Flores:

Un groupe de policiers étaient stationnés dans le secteur du bâtiment Pellas portant les masques. LA PRESSE / Jader Flores.

Une autre patrouille avec des officiers à bord a été capturée dans le secteur Camino de Oriente à Managua. LA PRESSE / Jader Flores

Les opposants nicaraguayens ont utilisé le bâtiment Pellas comme point de rencontre pour protester contre le régime. LA PRESSE / Jader Flores

Malgré le fait que le régime d’Ortega assure, par l’intermédiaire des responsables du ministère de la Santé, qu’il n’y a pas lieu de paniquer à propos de l’épidémie de coronavirus, les policiers sont descendus dans les rues protégés. LA PRESSE / Jader Flores