Le régime d’Orteguista expose le personnel médical à la contagion avec le Covid-19 avec des visites à domicile

Le personnel du ministère de la Santé ainsi que des membres du comité de direction sandiniste ont entrepris la tâche de suicide ce samedi 21 mars de visiter les quartiers de la capitale de maison en maison pour faire un rapport sur le coronavirus, sans utiliser de mesure de protection pour éviter d’alarmer la population, comme ils étaient orientés.

Compte tenu de cela, l’Unité nationale bleue et blanche (UNAB) a critiqué la négligence de la dictature, non seulement en continuant à refuser l’accès aux informations en temps réel sur ce qui arrive aux cas suspects de coronavirus, mais aussi pour contraindre le personnel de Etat de santé pour effectuer ces visites sans une seule mesure de protection.

“L’instruction explicite était de ne pas utiliser de masques faciaux ou de gel d’alcool pour la prévention dudit virus, sous prétexte qu’il ne s’agit que d’une campagne pour calmer la population et sous la menace de licenciements et de représailles politiques”, indique le communiqué. envoyé par l’UNAB.

Violer les recommandations de l’OMS

La plupart du personnel médical qui s’est rendu de maison en maison dans les quartiers de Managua n’était pas protégé pour éviter d’éventuelles infections à coronavirus. LA PRESSE / TAKEN 19 DIGITAL

Ce type d’activité ne respecte pas les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour éviter les réunions de masse pour éviter la contagion, au contraire, il expose les gens au danger et menace la santé de l’ensemble de la population, surtout celle de ceux qui travaillent pour l’Etat, souligne cette organisation sociale.

“L’unité nationale dénoncera ces événements devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), car la gravité de la situation montre, une fois de plus, la vocation meurtrière de la dictature et le manque de volonté politique du régime de disposer de la Les ressources de l’État pour prévenir et contenir la pandémie et, de cette manière, prendre soin de la santé des gens », indique le communiqué.

Des plaintes ont également été reçues de la part du personnel de santé publique, qui leur a dit de ne pas porter de masques faciaux à l’intérieur des hôpitaux afin de ne pas alarmer la population.

Jusqu’à ce samedi 21 mars, le vice-président désigné Rosario Murillo n’a publié que deux cas positifs et un troisième suspect de coronavirus. On ne sait pas dans quel secteur ces personnes vivent et avec combien de personnes elles ont été en contact avant d’être détectées, il y a donc une incertitude quant au nombre de personnes infectées jusqu’à présent.

Le régime a également encouragé les activités touristiques et les loisirs dans tout le pays, en contradiction avec les recommandations de l’OMS sur le maintien en quarantaine.