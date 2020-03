Le régime d’Orteguista parie sur le tourisme au milieu de la pandémie et dit que tout est prêt pour les vacances de Pâques

La dictature de Daniel Ortega, par le biais du ministère de l’Intérieur (Migob), se dit “prête” à servir les touristes et les ressortissants pendant la haute saison estivale, comme Pâques, malgré le fait que le monde est en état d’alerte pour le coronavirus (Covid19), et où les pays ont été contraints de fermer les frontières pour contenir l’épidémie.

Le régime d’Ortega a insisté sur le fait qu’il n’y aura aucune restriction à l’entrée d’étrangers dans le pays, et ce qu’il fera, c’est de maintenir la «vigilance» aux postes frontières. Seulement à San Juan del Sur, ils espèrent servir plus de 19 mille personnes, l’un des lieux touristiques les plus visités par les étrangers et les nationaux.

Lire aussi: L’Église catholique du Nicaragua maintient des activités religieuses pour Pâques, mais avec certaines restrictions

“Nous travaillons et unissons nos forces pour garantir l’attention à toute situation d’urgence, en assurant la sécurité de plus de 19 mille personnes. De même, nous travaillons déjà sur l’exécution du plan d’été avec un total de 25 collègues, un pétrolier et un camion de pompiers, de de telle sorte que les touristes se sentent calmes “, a déclaré Javier Gómez, chef de la caserne des pompiers de San Juan del Sur.

À ce jour, aucun cas de Covid19 n’a été confirmé au Nicaragua, mais le virus se cache dans le pays car au niveau de l’Amérique centrale, seul El Salvador ne signale pas non plus de cas. Jusqu’à présent, le virus a fait deux morts et plus d’une centaine de personnes affectées en Amérique centrale.

Des frontières qui fonctionnent “naturellement”

Pour sa part, Amelia Coronel, chef du Migob, a indiqué que les postes frontières continuent de fonctionner “normalement” et qu’il existe une équipe médicale qui utilise les “mesures pertinentes” pour l’entrée et la sortie des étrangers et des nationaux.

“Nous continuons de travailler normalement dans l’exécution de notre plan d’été, dans lequel les fenêtres se sont agrandies pour garantir une procédure plus agile”, a déclaré Coronel.

Cela pourrait vous intéresser: le régime d’Ortega annonce l’arrivée de médecins cubains en raison de la menace d’un coronavirus

Il a ajouté qu’au poste frontière sud du pays, Peñas Blancas, les médecins examinent et font des tests de température sur les personnes, en plus de prendre leurs données et où ils vont. “Nous utilisons une caméra thermique pour mesurer la température corporelle et ainsi évaluer leur état de santé”, a expliqué Ariana Alvarado, membre de l’équipe médicale.

Murillo parie sur le tourisme

Et bien que parmi les mesures prises par les différents pays aient été d’ordonner la mise en quarantaine, d’interdire les manifestations de masse ou d’annuler les cours, Rosario Murillo, vice-président du Nicaragua, s’est engagé à maintenir le tourisme vivant au milieu d’une pandémie.

«Il est important que Intur (Institut nicaraguayen du tourisme) visite les municipalités et rencontre des entrepreneurs touristiques. Nous continuons avec espoir, avec confiance en Dieu, la préparation de Pâques, le tourisme national qui garantit des réservations dans tous ces endroits “, a déclaré Murillo ce lundi 16 mars.

Une lettre circulaire envoyée par Murillo, datée du 14 mars, indique que les activités sociales et culturelles, les réunions, les festivités et autres “sont maintenues, développées et développées” dans tout le pays.

Lire aussi: En l’absence de mesures étatiques, c’est ce que chaque Nicaraguayen doit faire pour éviter une éventuelle épidémie de Covid-19

“Affirmez que nous gardons tous nos plans en cours d’élaboration et de réalisation”, a indiqué la déclaration à ses chefs de parti.

“Nous comprenons que notre priorité actuelle est le tourisme national, régional et aussi, si possible, celui qui nous parvient de loin. Nous promouvons la promotion sous toutes ses formes, car nous savons combien de travail, d’efforts et de créativité sont consacrés à cette saison, ce qui représente du plaisir pour certains, un travail décent et le bien-être de la famille », indique le communiqué.