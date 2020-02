Le régime méditerranéen favorise un microbiome lié au bon vieillissement | L’avenir

Il y a dix ans, le régime méditerranéen a été déclaré patrimoine immatériel de l’humanité et les bienfaits de ce régime sont désormais associés au microbiome intestinal et à son influence sur le vieillissement en bonne santé.

Suivre un régime méditerranéen pendant un an améliore les types de bactéries intestinales liées au vieillissement “sain” ainsi que la réduction de celles associées à l’inflammation nocive chez les personnes âgées, selon une étude publiée par la revue Gut, du groupe British Medical Journal.

Le vieillissement est associé à la détérioration des fonctions corporelles et à une augmentation de l’inflammation, qui annoncent l’apparition de la fragilité, mais le régime méditerranéen agit sur les bactéries intestinales d’une manière qui “aiderait à ralentir la progression de la fragilité physique et cognitive. liés à la vieillesse “, suggèrent les chercheurs.

Les résultats n’établissent pas de rôle causal du microbiome dans la santé et certaines des implications sont inférées au lieu d’être mesurées directement, préviennent les chercheurs, qui soulignent que l’interaction entre l’alimentation, le microbiome et la santé de la personne “est un phénomène complexe dans la qui influencent plusieurs facteurs. “

L’équipe dirigée par Paul O’Toole de l’Université de Cokc (Irlande), a étudié si un régime méditerranéen pouvait maintenir le microbiome dans les intestins des personnes âgées et favoriser la rétention et même la prolifération des bactéries associées au vieillissement en bonne santé.

Pour cela, ils ont analysé le microbiome intestinal de 612 personnes âgées de 65 à 79 ans originaires de France, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne et du Royaume-Uni, réparties en deux groupes et qui ont été suivies pendant un an avant et après le début du régime.

Un groupe a poursuivi son alimentation habituelle et l’autre avec un régime méditerranéen spécialement conçu pour les personnes âgées, riche en fruits, légumes, noix, légumineuses, huile d’olive et poisson et pauvre en viande rouge et en graisses saturées.

Suivre le régime méditerranéen pendant douze mois a été associé à des changements bénéfiques dans le myocrobiome intestinal, indique l’étude.

En ce sens, il a été associé à une limitation de la perte de diversité bactérienne, une augmentation des bactéries liée à des indicateurs de fragilité réduite, tels que la vitesse de marche ou la force de préhension, et améliorée la fonction cérébrale, comme la mémoire, ainsi que la production plus faible de produits chimiques inflammatoires potentiellement nocifs.

Des analyses détaillées ont révélé que les changements dans le microbiome étaient associés à l’augmentation des bactéries connues pour produire des acides gras à chaîne courte bénéfiques.

De plus, elle était liée à une diminution des bactéries impliquées dans la production de certains acides biliaires, dont la surproduction est liée à un risque accru de cancer de l’intestin, de résistance à l’insuline, de stéatose hépatique et de lésions cellulaires.

Ces changements étaient principalement dus à une augmentation des fibres alimentaires et des vitamines et minéraux associés, en particulier C, B6, B9, cuivre, potassium, fer, manganèse et magnésium.

Les résultats observés étaient indépendants de l’âge ou du poids (indice de masse corporelle), qui influencent la composition du microbiome.