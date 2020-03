Le régime Ortega laisse les personnes âgées non protégées, celles qui sont les plus susceptibles de contracter le coronavirus

Les personnes âgées sont les plus vulnérables à la propagation du coronavirus, qui a infecté plus de 140 000 personnes dans le monde et tué 5 342 personnes. Alors que les gouvernements du monde restreignent le passage entre leurs frontières et mettent en quarantaine des nations entières pour protéger leur population de la propagation de Covid-19, le régime d’Ortega a découvert le groupe de population le plus sujet à la pandémie.

Selon les données du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC), citées par la BBC, le taux de mortalité global est de 2,3%, et ce sont les personnes de plus de 80 ans qui ont risque accru, avec un taux de mortalité de 14,8%, souligne-t-il.

Les personnes âgées courent un risque plus élevé de contracter la maladie, et l’issue peut être fatale, car à leur âge, des maladies chroniques, telles que le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques, les problèmes respiratoires, y compris la fibrose pulmonaire, sont ajoutées.

Au Nicaragua, il y a plus de 200 000 retraités, qui devraient recevoir un certain type d’instruction sur les mesures de prévention de Covid-19; Cependant, deux retraités consultés par LA PRENSA, qui sont récemment allés en consultation médicale, ont assuré qu’ils ne leur avaient donné aucune information sur le nouveau virus.

Le spécialiste de la santé publique et de la gestion hospitalière, Alejandro Lagos, a expliqué que les patients âgés ont de faibles défenses et lorsqu’ils tombent malades de la grippe, cela devient grave et ils doivent se rendre à l’hôpital. Lagos a ajouté qu’un autre point qui affecte l’état de santé des personnes âgées est la nutrition, car il est très précaire dans la plupart des cas, leurs familles ne s’inquiètent pas de les faire manger.

Lisez aussi: Pas de funérailles ni de funérailles. Le protocole strict que la dictature a conçu pour ceux qui meurent des coronavirus au Nicaragua

Le médecin a conseillé aux personnes âgées souffrant de maladies telles que l’hypertension, les maladies cardiaques, entre autres maladies, de maintenir leurs médicaments à jour et, dans le cas des personnes souffrant d’asthme, de faire de même avec leurs bronchodilatateurs et nébuliseurs.

Dans son plan pour faire face à l’urgence, le gouvernement d’Ortega n’explique pas comment protéger les segments vulnérables. LA PRESSE / Archives

La famille, quant à elle, doit être en charge de garantir l’hygiène dans l’espace où se déplace la personne âgée, y compris le lavage correct de sa vaisselle, de ses verres et autres ustensiles. De même, ils doivent prendre des mesures d’hygiène extrêmes, ce qui implique d’avoir un distributeur de gel d’alcool. Dans le cas où un membre de la famille a la grippe, il ne doit pas l’exposer, car cela pourrait compliquer la situation médicale de la personne âgée.

Lire aussi: le Costa Rica signale 26 cas de coronavirus

Soin avec “amour”

Ce vendredi, le vice-président Rosario Murillo a fait référence aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques et a déclaré que “prenons soin de cet amour sacré de la famille afin que nous puissions continuer à transcender ces défis calmement”, sans déterminer les mesures à prendre pour protéger ce groupe vulnérable.

Dans le protocole de Préparation et de Réponse au Risque d’Introduction du Coronavirus émis par le Ministère de la Santé (Minsa), la création d’une Commission Interinstitutionnelle pour le contrôle et le confinement du coronavirus est orientée, ce qui évite l’impact au niveau national de morbidité et mortalité au risque de Covid-19.

Il est composé de sept institutions, en plus de la Minsa, du ministère de l’Intérieur et de la Compagnie nationale des ports, mais nulle part l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS), qui couvre les soins aux retraités.

Dans le plan, le régime d’Ortega a seulement indiqué qu’il se coordonnerait avec l’INSS et le secteur privé pour organiser ses services basés sur les soins viraux, le contrôle et le confinement, conformément aux protocoles et procédures établis par le ministère. Pour l’expert en santé publique, Ana Quirós, “les personnes âgées ne sont pas protégées”.

Il ajoute que lorsque le régime aborde la question des mesures de prévention du nouveau virus, à travers le protocole, ils ne mettent pas l’accent sur les groupes de population, mais que tout est très général, a déclaré Quirós. Il a également expliqué que la plupart des morts avaient plus de 70 ans, “il faut s’attendre à ce que dans le cas du Nicaragua, cela se produise”, bien que le pays doive inclure les conditions de pauvreté qui développeront le secteur à risque il a exprimé.