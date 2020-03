Le régime Ortega-Murillo ne répond pas aux appels des Nicaraguayens bloqués au Salvador

Au moins 60 Nicaraguayens qui ont l’intention de rentrer dans le pays sont bloqués dans le port de La Unión, ville de La Unión, El Salvador, car le Nicaragua n’a pas autorisé l’entrée de compatriotes par le port de Potosí.

Les Nicaraguayens travaillaient au Salvador, mais avant la mise en quarantaine décrétée dans ce pays par le coronavirus, ils se sont retrouvés sans travail.

Le 24 mars, le journal La Prensa Gráfica a publié une note intitulée: “Les Nicaraguayens du Salvador cherchent à rentrer dans leur pays”. À cette époque, le groupe de femmes nicaraguayennes était âgé de 21 ans, mais au fil des jours, plus de pins sont arrivés au port de La Unión, d’où ils pouvaient sortir par l’eau par le golfe de Fonseca jusqu’au port de Potosí, à El Viejo, Chinandega.

«Les tentatives de ce groupe d’étrangers de quitter le pays ont commencé dimanche 22 mars lorsqu’ils sont arrivés à la frontière d’El Amatillo à Pasaquina, La Unión, où ils ont été informés qu’ils pouvaient quitter le Salvador, mais ils auraient des obstacles entrer au Honduras, car ce pays a également fermé ses frontières en raison de la pandémie de Covid-19 », détaille la note dans La Prensa Gráfica.

Cela peut vous intéresser: l’OPS prévient que le pic de cas en Amérique latine arrivera dans “un ou deux mois”

“Nous sommes des gens qui travaillent au jour le jour et nous en vivons, et nous n’avons aucun moyen de subvenir à nos besoins pendant la période de quarantaine et c’est pourquoi nous avons demandé de l’aide pour pouvoir retourner dans notre pays et avec notre famille”, a déclaré Kevin Ernesto Sánchez au journal salvadorien.

“Nous ne pouvons rien faire”

L’un des seuls bloqués à La Unión est le jeune Jorge López, qui était à San Salvador, mais s’est rendu à l’ambassade du Nicaragua et a été fermé. Le gardien de sécurité lui a donné un numéro à appeler. Un fonctionnaire a répondu, qui a dit qu ‘”ils ne pouvaient rien y faire, qu’ils avaient compris mon cas mais malheureusement ce n’était pas entre leurs mains de faire quoi que ce soit”.

Les Nicaraguayens sont bloqués au centre sportif de La Unión. AUJOURD’HUI / Courtoisie

Il a également écrit un e-mail et a reçu la même réponse.

Lopez, 28 ans, dit qu’il est triste de voir d’autres nations retirer leurs citoyens d’autres pays et que le Nicaragua n’a pas répondu à l’appel de ses citoyens.

“Nous voyons que le gouvernement nicaraguayen a aidé les étudiants (Salvadoriens de l’Université Keizer) à quitter le Nicaragua jusqu’à El Salvador, mais pourquoi ne peuvent-ils pas le faire réciproquement et ainsi nous aider les citoyens nicaraguayens à retourner légalement au Nicaragua.”

Lire aussi: Des étudiants salvadoriens bloqués au Nicaragua en raison du retour du coronavirus dans leur pays

Pendant ce temps, les Nicaraguayens sont au centre sportif de La Unión en attente de ce qui est résolu par les gouvernements d’El Salvador et du Nicaragua.