Le Remix de Cardi B sur le coronavirus devient un succès sur Internet

Le célèbre rappeur Cardi B Il est en haut des classements musicaux. Elle est devenue la protagoniste d’un nouveau remix de coronavirus qui circule avec grand succès sur Internet.

Tout a commencé lorsque l’interprète de “I Like It” a admis sur Instagram qu’elle avait peur des ravages que cette maladie provoque.

«Une chienne a peur», Cardi Ben exprime la vidéo originale qu’il a mise en ligne sur son compte Instagram et qui a inspiré Brandon Davidson, mieux connu sous le nom de DJ iMarkkeyz, pour créer le nouveau «Coronavirus Remix» qui, dans les jours suivant sa publication, a plus de milliers de vues sur YouTube.

Lire aussi: L’organisation Miss Nicaragua reporte la présentation officielle des candidats pour prévenir la contagion par les coronavirus

Mais ce n’est pas tout, “Coronavirus Remix” est sorti sur iTunes lundi et mardi matin, il est numéro 18 sur la liste des chansons iTunes aux États-Unis et numéro 5 sur la liste hip-hop / rap d’iTunes.

Je veux dire

Cardi a réagi sur ses réseaux au sujet du succès du remix.

Cela peut vous intéresser: lavez-vous les mains au rythme de votre chanson préférée pour éviter les coronavirus

Le fait que cette putain de chanson de coronavirus soit sur iTunes… Attendez… laissez-moi frapper le DJ et Atlantic (le label de Cardi), donc je ne peux pas obtenir mes fichues pièces de monnaie », a-t-il écrit.

Dans un autre article, il a dit: “Merde, j’ai posté le graphique iTunes il y a 2 heures de cette putain de chanson de Corona sur les charts hip hop à 96 maintenant c’est 11 86 sur les charts globaux … Je suis content que tu t’es amusé. … Assurez-vous de lister votre co * o avant de faire POP ”.

À ce jour, ce remix est considéré comme l’un des plus étranges qui a été fait sur le coronavirus, mais il est également l’un des plus populaires pour le personnage qu’est Cardi B et le mix que le DJ a effectué, ensemble, ils ont réussi à capter l’attention du Les internautes deviennent un succès sur les réseaux sociaux.