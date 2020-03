Le restaurant symbole d’inclusion né comme une utopie résiste à la fermeture | En vedette

Dans une ruelle de la périphérie romaine, à l’écart de toute route touristique, il y a un petit restaurant-pizzeria créé il y a 20 ans comme “utopie”: c’est La Locanda dei Girasoli, un projet pionnier dans le monde en louant presque exclusivement les personnes trisomiques.

“Nous sommes tombés et nous avons de nouveau augmenté, et nous continuerons à le faire à l’avenir parce que nous y croyons”, a déclaré le directeur du restaurant, Ugo Minghini, qui travaille ici depuis 14 ans et qui connaît mieux que quiconque l’expérience mouvementée de cet “endroit fantastique” dont il se déclare “amoureux”.