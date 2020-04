Le risque de violence domestique contre les enfants pendant la crise sanitaire

Note de l’éditeur: Joe Torre, ancien directeur des Yankees de New York, est président de la Fondation Joe Torre Safe at Home, qui fournit des services aux jeunes qui ont été traumatisés par une exposition à la violence, y compris la violence domestique, la maltraitance des enfants, la maltraitance des enfants Rencontres adolescents et agression sexuelle. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont celles de l’auteur; Voir plus d’articles d’opinion sur CNNE.COM/Opinion

(.) – Enfant, j’ai été témoin de violences verbales incessantes et j’ai vu les résultats des dommages physiques infligés à ma mère, Margaret. L’auteur n’était pas un étranger, mais mon père, un policier de la ville de New York. La douleur émotionnelle et physique qu’il a ressentie a également marqué sa vie et la mienne.

J’ai eu la chance, cependant, pendant ces jours sombres.

Il y avait des moments où je rentrais de l’école, un endroit où je trouverais du réconfort, et verrais la voiture de mon père dans l’allée et me dirigerais directement vers la maison d’un voisin. Ou j’ai pu m’échapper en sortant et en jouant au baseball, un sport que j’aimais et heureusement pour moi, j’ai excellé, grâce aux compétences qui m’ont transporté des terrains de baseball de Brooklyn aux ligues majeures.

Avec la convoitise-19 qui consume nos vies et met tant de personnes en danger, je pense à ma jeunesse et aux jeunes enfants comme moi qui ont été témoins de violence domestique dans leur foyer. Alors que de plus en plus d’États prennent des mesures prudentes et nécessaires pour garder les gens à l’intérieur, «rester à la maison» ne se traduira pas toujours par «être en sécurité à la maison» dans de nombreux foyers à travers le pays.

En 2011, une étude du département américain de la Justice on estime que 18,8 millions d’enfants ont été exposés à la violence domestique au cours de leur vie.

Avec autant de jeunes Américains séjournant chez eux ou à proximité de leur domicile pendant cette crise, nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux enfants soient témoins de violence dans leur foyer.

En fait, les recherches sur les crises passées indiquent que le nombre d’incidents et l’intensité de la violence domestique et de la maltraitance des enfants augmentent souvent pendant les périodes les plus stressantes.

. a récemment rapporté qu’à New York, un site Web de ressources sur la violence domestique a vu ses visiteurs quotidiens doubler du 18 mars au 5 avril.

Pendant cette période de détresse et d’inquiétude sans précédent, plusieurs problèmes critiques entrent en jeu:

Les survivants de la violence domestique et de la maltraitance des enfants ne peuvent plus dépendre du travail ou de l’école pour soulager les dangers auxquels ils sont confrontés à la maison.

Les plans de sécurité qui fonctionnent généralement dans des circonstances normales sont désormais affaiblis.

La violence et les mauvais traitements existants au foyer sont exacerbés par des niveaux élevés de stress. Les enfants ne peuvent pas demander de l’aide parce qu’ils ne peuvent pas parler devant un parent violent. Sans école, personne ne peut «remarquer» les signes d’abus et de négligence et intervenir de manière appropriée.

Une augmentation du nombre d’adolescents fugueurs, qui quittent leurs foyers violents, pourrait entraîner d’autres dangers, notamment l’abus de drogues, le trafic et le sans-abrisme.

Les élèves qui envisagent de se suicider peuvent ne pas savoir où chercher de l’aide.

Pour aggraver les choses, le taux de chômage stupéfiant pourrait entraîner une croissance exponentielle des incidents de violence domestique.

Le chômage est certainement source de stress, et la Fondation Safe at Home, que ma femme Ali et moi avons fondée il y a 18 ans pour aider les jeunes et leurs familles qui ont été exposés à la violence domestique, a déjà été témoin de nombreuses Problèmes mondiaux qui affectent négativement les familles, ce qui pourrait conduire leurs membres à adopter un comportement abusif ou alarmant.

Au cours des dernières semaines, de nombreux membres de la famille avec lesquels nos conseillers ont établi une relation nous ont dit qu’ils craignaient de tomber malades ou de ne pas pouvoir payer les soins médicaux. D’autres craignent de ne pas avoir assez de nourriture pour nourrir leur famille.

Cependant, nous entendons moins parler des enfants, car les points de garde dans les écoles et autres lieux de service social sont fermés. Les écoles, en particulier, sont des endroits où les enfants peuvent parler aux enseignants, conseillers et autres, comme les équipes de «Margaret’s Place» que notre fondation a installées dans des écoles de New York, Los Angeles, Cincinnati et des banlieues du New Jersey.

Portant le nom de ma mère, les salles de sécurité de «Margaret’s Place», qui font partie de la Fondation Safe at Home et créées en collaboration avec les écoles, sont des lieux au sein de l’école dans ces villes, où les enfants victimes de violence domestique peuvent demander de l’aide et parler à nos conseillers

Une fois, par curiosité, un jeune homme qui envisageait de rejoindre un gang s’est arrêté à l’un de nos emplacements. Au fil du temps, avec l’aide de notre fondation, il a commencé à penser à postuler aux universités.

Nous ne sommes certainement pas seuls dans nos efforts pour aider les enfants dans les foyers de violence. D’innombrables organisations locales, étatiques et nationales se sont engagées à mettre fin au cycle de la violence domestique et à fournir aux enfants un environnement familial sûr. Notre mission collective, aujourd’hui plus difficile que jamais, est devenue encore plus essentielle.

Avec «Margaret’s Place» et d’autres endroits similaires fermés à travers le pays, les enfants ont de moins en moins de points de vente pour chercher le type d’aide et de conseils qui ont servi ce jeune homme.

Heureusement, nous pouvons continuer à aider les familles en trouvant des ressources pour la nourriture et d’autres besoins de base. Et avant la fermeture de l’école, les élèves que nous servons ont examiné et révisé leurs plans de sécurité, ont été rappelés de leurs capacités d’adaptation et ont rappelé que la violence à laquelle ils sont exposés n’est pas de leur faute et qu’ils ne sont pas les les seuls qui passent par là.

D’ici à ce que la crise se soit apaisée, nous prévoyons s’attaquer à l’impact que cette expérience traumatisante collective, et tout traumatisme antérieur et en cours qui pourrait avoir été exacerbé ou non traité à ce moment, a eu sur les étudiants et leurs familles. Dans les coulisses, nous rassemblons des ressources sur la douleur et la perte et formons notre personnel pour répondre à ce genre de problèmes, car ils peuvent maintenant être décrits différemment dans nos communautés scolaires.

Notre pays est sans aucun doute pris dans une crise sans calendrier ni fin clairs, et je crains que mes expériences d’enfant ne soient vécues par beaucoup d’autres au cours des prochains jours, mois et années. Je me préoccupe non seulement de la santé de mes proches et amis, mais aussi des enfants qui ne sont peut-être pas en sécurité à la maison. Si vous connaissez un être cher, un ami ou un voisin qui vit dans une maison violente, renseignez-vous aussi souvent que vous suivez les lignes directrices de la distanciation sociale.

