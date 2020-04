Le roadster BMW Z8 fête ses 20 ans, dans lequel il s’agit d’une voiture James Bond et d’une voiture de sécurité en Moto GP | Moteur

Le roadster BMW Z8 fête ses 20 ans, où il a été la voiture de l’espion secret britannique James Bond et la voiture de sécurité du championnat Moto GP.

Il a été conçu par Henrik Fisker, qui pour son développement s’est inspiré de la légendaire BMW 507 de 1956 créée par Albrecht von Goertz.

Fidèle à la formule de succès du roadster BMW, la Z8 arborait un capot très long, une position de conduite très proche de l’essieu arrière et une taille basse sur son 4,4 mètres en longueur.

La BMW Z8 a été mise en vente en 2000

La première fois que la marque allemande l’a fait connaître était au format prototype et au Salon de l’automobile de Tokyo 1997 (Japon).

Sa version finale a été présentée au salon allemand de Francfort en 1999 et au printemps 2000, elle a été lancée sur le marché européen.

Il a été commercialisé pendant trois ans, dans lequel ils ont été construits 5 703 unités artisanales à l’usine BMW de Munich, en Allemagne.

Répartition du poids 50:50 et le moteur le plus puissant fabriqué à ce jour par BMW

Dans le châssis de nombreuses pièces fabriquées en aluminium pour obtenir une répartition du poids de 50:50 entre les essieux avant et arrière qui lui donnerait une grande stabilité pendant la conduite, car il équipait le moteur BMW M S62 de la BMW M5 E39 et réglé par BMW Motorsport. Ce moteur était le plus puissant jamais fabriqué par BMW.

C’était une essence V8 atmosphérique de 4,9 litres avec 400 chevaux, qui était associée à une boîte manuelle à six vitesses et avec laquelle elle pouvait accélérer de 0 à 100 km / h en 4,7 secondes et atteindre une vitesse maximale de 250 km / h (elle était limitée).

Toute cette puissance a été envoyée à l’essieu arrière et était régie par le contrôle dynamique de stabilité (DSC) et un autobloquant arrière.

La BMW Z8 a fait ses débuts en technologie de pointe

De plus, la BMW Z8 a été la première voiture européenne à proposer Pneus à plat Runflat (ils ont permis de parcourir jusqu’à 140 kilomètres bien que la roue ait subi une perte de pression) sur des roues de 18 pouces.

Une autre technologie innovante dont jouit ce cabriolet était le surveillance de la pression des pneus, qui a averti le conducteur d’anomalies dans le gonflage des roues.

Le processus d’achat était aussi exclusif que la BMW Z8

En raison de l’exclusivité de la BMW Z8, le processus d’achat devait être à la hauteur de la voiture. Les acheteurs de ce roadster ont la possibilité de se rendre à l’usine de Munich et assistez aux dernières étapes du montage de votre voiture.

Lors de la remise des clés, ils ont également reçu un livre fait main Il comprenait des photographies du processus de production de cette unité particulière, ainsi que des échantillons réels de la peinture et du rembourrage de sa BMW Z8.

La BMW Z8 a également fait ses premiers pas dans le cinéma, car elle était l’une des voitures du super agent secret britannique 007 dans le long métrage “Le monde ne suffit jamais”; et sur les pistes de compétition comme voiture de sécurité (voiture de sécurité, en anglais) au Championnat du Monde MotoGP de la saison 2002.