Le roi présidera ce mercredi la réunion du Conseil de sécurité nationale, le premier de cet organe avec le gouvernement de coalition PSOE et United Podemos, et à laquelle participeront plusieurs membres de l’Exécutif, dont le président, Pedro Sánchez, et le vice-président Pablo Iglesias.

La session aura lieu au Palacio de la Zarzuela (11 heures), deux semaines après que Philippe VI a également présidé le Conseil des ministres.