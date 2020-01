Le Royal Pari de Santa Cruz a annoncé jeudi la signature de l’attaquant bolivien expérimenté Carlos ‘Caballo’ Saucedo, qui a terminé 2019 comme le plus grand buteur d’Amérique du Sud et l’un des cinq plus grands buteurs de la planète.

Le club “immobilier”, commandé par l’Espagnol Miguel Ángel Portugal, a accueilli Saucedo avec une publication sur Facebook dans laquelle il l’a exhorté à défendre les couleurs de l’entité bolivienne “avec fierté, engagement et passion”.