Le salon de la jeunesse est proposé comme site hospitalier – . Miami (51)

Le parc des expositions de Miami-Dade à Westchester pourrait bientôt devenir un hôpital de fortune, car les installations médicales de la région ont été submergées de patients nécessitant un traitement pour le nouveau coronavirus.

La Foire de la jeunesse a offert un espace de

tentes sur Coral Way comme site d’hôpital, dit le président

de l’organisation à but non lucratif Eddie Cora.

Il dit que le bureau de gestion de

Les urgences de Miami-Dade ont demandé d’utiliser le champ de foire pour

“possible” hôpital temporaire de 250 lits.

“Cela se fait avant la nécessité d’un hôpital”, explique Cora. “Il s’agit d’une mesure” au cas où “, donc nous ne prenons pas de retard.”

On voit des équipes construire l’hôpital

mardi matin. Corra dit que l’hôpital sera construit

Jeudi et sera remis au comté.

Pour le moment, il n’est pas clair si l’hôpital

fortune sera utilisé pour les patients atteints de coronavirus.

Samedi, le gouverneur de Floride Ron

DeSantis a déclaré que 34 hôpitaux à travers l’État avaient une capacité de 50%

ou plus, avec 18 000 lits disponibles à l’époque.

.