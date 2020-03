Le Salvador confirme deux nouveaux cas de coronavirus et en ajoute maintenant trois au total, tandis que le Panama atteint 200 cas

Le gouvernement d’El Salvador a confirmé dans la nuit de ce vendredi 20 mars deux nouveaux cas de coronavirus. Les gens étaient isolés, donc on ne croit pas qu’ils ont infecté plus de personnes depuis leur entrée dans le pays depuis l’Espagne.

“Ces deux cas importés proviennent de nos centres de confinement, les gens sont isolés, il est important de garder à l’esprit que l’échantillonnage sentinelle se poursuit”, a rapporté le vice-ministre des opérations du ministère de la Santé, Francisco Alabi.

Avec ces nouveaux cas, El Salvador en ajoute trois. La confirmation du premier a eu lieu dans la nuit de mercredi dernier, le 18 mars, le même jour que le Nicaragua l’a fait avec son premier cas positif, d’un homme et que les jours précédents il était au Panama.

De la région d’Amérique centrale, le Belize est le seul pays à ne pas signaler de cas de coronavirus. Les autres l’ont déjà fait, le Costa Rica et le Panama enregistrant le plus grand nombre de décès et de décès. Compte tenu de cela, certaines des mesures ont été la fermeture de ses frontières et la fermeture de plusieurs entreprises où travaillent des dizaines de personnes et sont donc des sites très contagieux.

Les chiffres de la Minsa du Panama

En revanche, le ministère de la Santé du Panama (Minsa) a indiqué dans son communiqué numéro 20 que jusqu’à 16 heures. Ce vendredi, il y a eu 200 cas au total dans le pays, dont 118 hommes et 82 femmes. Parmi ceux-ci, 8,5%, soit 28, sont hospitalisés, 11 dans l’unité de soins intensifs et les autres, 171 en isolement à domicile.

Lire: Nous avons appelé le numéro autorisé par la Minsa pour s’occuper des cas de Covid-19 et cela nous a dit

“Parmi les personnes touchées, huit sur dix ont entre 25 et 50 ans, la majeure partie de notre population productive, ce qui nous a incités de manière responsable à prendre davantage de mesures de protection”, indique le communiqué de la Minsa.