Le Salvador empêche un Nicaraguayen d’entrer dans ce pays pour avoir présenté de la fièvre

Les autorités d’immigration d’El Salvador ont refusé l’entrée dans le pays, mardi, à un chauffeur de fret nicaraguayen âgé d’au moins 41 ans qui avait l’intention d’entrer par la frontière d’El Amatillo.

Cela a été signalé par la Direction des migrations et de l’immigration d’El Salvador à travers leurs réseaux sociaux, dans lesquels ils ont montré la circulation des véhicules et la carte d’identité du Nicaragua, dont l’identité était brouillée par la sécurité.

«Nous avons interdit un chauffeur nicaraguayen, il est entré au Salvador par la frontière d’El Amatillo et lorsqu’il a été évalué par l’OSI, il a détecté 39,8 degrés de température, car cela représentait un risque pour la santé publique et nous avons été forcés de lui refuser l’entrée dans notre », a déclaré Migration d’El Salvador sur son compte Facebook. On ne sait pas si l’homme a décidé de retourner au Nicaragua.

L’interdiction d’entrée pour le citoyen nicaraguayen fait partie des mesures préventives strictes établies par le gouvernement salvadorien pour empêcher le virus d’entrer au Salvador, qui, avec le Nicaragua et le Belize, sont les seuls pays qui ne présentent toujours pas de cas positifs de Covid- 19 au niveau de l’Amérique centrale.

Le président salvadorien, Nayib Bukele, a décrété la quarantaine dans tout le pays depuis le mercredi 11 mars dernier, qui se poursuivra pendant 30 jours et a fermé les frontières pour empêcher le virus d’entrer. En outre, le président salvadorien a ordonné de suspendre les cours pendant 21 jours dans les écoles publiques et privées, les écoles et les universités du pays et d’interdire l’agglomération.

Son homologue nicaraguayen Daniel Ortega, en revanche, a choisi d’autoriser le Nicaragua à entrer tous les voyageurs en provenance de pays à risque d’infection par Covid-19, en tenant compte du Honduras et du Costa Rica, qui présentent déjà des cas positifs de virus et qui partagent une frontière avec le Nicaragua, ont déjà fermé leurs postes frontières pour empêcher la propagation de Covid-19.