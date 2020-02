Le secret de la survie des tortues: conserver le sperme pendant plusieurs années | Couverture

La caractéristique évolutive clé et “secrète” de la survie de la tortue noire, la plus répandue et la plus connue, réside dans la capacité de la femelle à stocker le sperme du mâle pendant au moins quatre ans.

Confrontée à la durée de vie de “seulement” quelques jours de sperme humain, la tortue noire (Testudo graeca) possède un organe interne (spermathèque) qui préserve le sperme du mâle dans des conditions optimales jusqu’à 48 mois, ce qui permet La femelle peut faire entre deux et trois pontes chaque printemps (avec en moyenne 3/4 œufs chacune) pendant quatre saisons sans avoir besoin de s’accoupler.