Le secteur automobile appelle à un plan d’urgence pour sauver le secteur et montre sa surprise face à l’aide de Moves | Moteur

Le secteur automobile dans son ensemble a exhorté le gouvernement à approuver un plan de mesures urgent pour récupérer le secteur et contenir la crise qui souffre à la suite de la pandémie de COVID-19, tout en s’étonnant qu’un nouveau plan d’aide Moves ait été annoncé sans les consulter.

Associations de constructeurs automobiles (Anfac)des composants (Sernauto), auprès de revendeurs (Faconauto) et les vendeurs (Ganvam) ont demandé au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, de créer un plan de choc “national et global” pour garantir la survie d’un secteur qui a vu son activité paralysée et qui facture près de 100 000 millions d’euros chacun année, en plus de maintenir un demi-million d’emplois directs. Concernant les modifications envisagées par les futurs nouveaux Moves, ils ont fait part de leur “surprise” car ils n’ont pas été préalablement informés, les employeurs ont donc insisté sur la nécessité de “une meilleure coordination” parmi les ministères concernés, considérant que les mesures dont le secteur a besoin nécessitent un travail «conjoint et coordonné» de différentes administrations.

Le nouveau plan d’aide à l’achat de Moves

La deuxième édition du plan Moves, coordonnée par les communautés autonomes, augmentera son budget de 40%, à 65 millions d’euros; et l’aide à l’achat de véhicules efficaces sera entre 4 000 et 5 500 euros par véhicule.

Par rapport au premier appel, 70% du poste budgétaire (dans le premier, la limite était de 50%) peuvent être affectés à la première ligne du programme, qui est l’aide susmentionnée pour l’acquisition de véhicules.

MOVES a quatre lignes: subventions pour l’acquisition de véhicules électriques et de motos; mise en place d’infrastructures de recharge; des plans de transport efficaces dans les centres de travail et d’affaires et des systèmes de prêt de vélos électriques.

Une autre nouveauté est que, dans le cas de l’acquisition d’un véhicule électrique, la livraison d’une vieille voiture pour la mise au rebut. Cependant, ceux qui le feront recevront une aide plus importante.

Le gouvernement souhaite également modifier prix des véhicules pouvant être achetés pour recevoir une subvention de MOVES II