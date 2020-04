Le secteur du sucre est activé pour produire de l’alcool et du gel antibactérien – . Miami (51)

MEXIQUE – La sur-demande d’alcool et de gel antibactérien causée par l’urgence sanitaire due au COVID-19 a activé le secteur de la canne à sucre au Mexique, qui comprend les sucreries et les compagnies d’alcool.

Vendredi, le gouvernement mexicain a annoncé que quatre usines et une compagnie d’alcool ont été intégrées dans la production de mélasse, d’alcool et de gel désinfectant pour assurer leur disponibilité dans le secteur de la santé et éviter la spéculation, la surfacturation et les pénuries, avec une production de 11,6 millions litres d’alcool.

“Les besoins d’hygiène (face à l’urgence) dans le pays ont provoqué une sur-demande”, a expliqué ce lundi lors d’une interview Luis Ramiro García Chávez, président du Comité national pour le développement durable de la canne à sucre.

Le représentant a déclaré que dans une telle situation, ils ont réussi à ce que les sucreries “fassent un effort” pour livrer de la mélasse de canne (un produit liquide et dense qui provient de la canne à sucre) pour l’élaboration d’alcool. “

Il a expliqué que la mélasse a enregistré “un stade de pénurie pour des raisons de cycle normal” car c’est un produit qui a “une bonne demande” de manière normale, mais avec une sur-demande et avec les quelques compagnies d’alcool au Mexique “, il a été créé un ordre supérieur à la normale et la mélasse était en pénurie. “

Et bien qu’ils ne sachent toujours pas jusqu’où la quantité demandée d’alcool et de gel désinfectant sera étendue, dans un premier temps, l’urgence a été réglée et l’on s’attend à ce que l’alcool continue d’être produit afin d’approvisionner le marché et d’éviter la spéculation.

L’INDUSTRIE DE L’ALCOOL

Pour le représentant du sucre, le secteur a négligé la production d’alcool au Mexique et a rappelé qu’il y a 10 ans, le secteur comptait 16 distilleries d’alcool attachées aux usines.

Cependant, une taxe sur l’alcool a découragé la production nationale de cet intrant, qu’elle a qualifié de “très important pour l’industrie pharmaceutique, pour les parfums et pour des produits comme le gel antibactérien”.

Il a expliqué que cette demande d’alcool doit être exploitée par l’industrie pour produire le produit “et ne pas être comme au moment où plus de 90% de l’alcool consommé au Mexique est importé, ce qui n’est pas sain”.

Vendredi, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (Sader) du Mexique a indiqué que les unités de production sont la sucrerie La Gloria, située à Ciudad Cardel, Veracruz; Alcoholera Zapopan, à Atoyac, Veracruz et Ingenio Pujiltic du groupe Zucarmex, dans la municipalité de Venustiano Carranza, Chiapas.

En plus d’Ingenio Tala, du Grupo Azucarero México, dans la municipalité de Tala, Jalisco, et Ingenio Motzorongo, situé dans la municipalité de Tezonapa, Veracruz.

Selon le rapport du secrétaire à l’Agriculture “Disponibilité de mélasse de canne à sucre pour produire de l’alcool et du gel assainissant”, Alcoholera Zapopan disposera de plus de 32 000 tonnes de mélasse, ce qui lui permettra de fabriquer 8,75 millions de litres de gel assainissant .

Le ministère a pris des dispositions pour que la société des alcools dispose de 10 000 tonnes et réponde ultérieurement à la demande de la société.

L’alcool obtenu est de l’alcool éthylique Gay-Lussac à 96 degrés.

