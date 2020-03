Le secteur laitier au Nicaragua dans l’incertitude en raison de la quarantaine au Salvador, sa principale destination d’exportation

La quarantaine décrétée au Salvador, après l’expansion du coronavirus, pourrait affecter les exportations de produits laitiers et de leurs dérivés, ce qui a généré de l’incertitude dans le secteur, ont indiqué les producteurs.

Au cours des deux premiers mois de l’année, les exportations de produits laitiers et dérivés ont contribué pour 31,74 millions de dollars, en hausse de 13% par rapport à la même période en 2019, selon les données de l’Export Processing Center (Cetrex).

Le Nicaragua vend du lait en poudre demi-écrémé, entier, évaporé, en poudre, de la crème, du fromage, du fromage cottage, du beurre, du fromage morolique, de la mozzarella et des produits frais à l’étranger.

Selon Cetrex, le lait et ses dérivés ont sept destinations spécifiques: le Belize, le Guatemala, le Honduras, le Costa Rica, les États-Unis, le Panama et El Salvador, ce dernier étant le principal acheteur de ces produits.

Le marché salvadorien représente plus de 50% du revenu total tiré de l’exportation des produits laitiers et de leurs dérivés. Entre janvier et février, El Salvador a facturé au Nicaragua ces produits pour 16,38 millions de dollars.

Ce pays achète du fromage morolique, de la mozarella, du quesillo, du lait instantané, de la crème de lait et d’autres produits du Nicaragua.

Compte tenu de la quarantaine imposée par El Salvador, Solón Guerrero, vice-président de la Fédération des associations d’élevage (Faganic), prévient qu’il existe une grande incertitude dans le secteur.

“Oui, on craint beaucoup que les frontières ne se ferment, vous savez que la soupape d’échappement pour le prix du lait et du fromage est El Salvador, et une éventuelle fermeture des frontières aurait un impact direct sur le prix du lait et du fromage” Dit Guerrero.

Et il a ajouté: «Si cela se produisait, il y aurait une offre excédentaire et le prix du fromage baisserait, au moins nous allons manger du fromage pas cher ici au Nicaragua pendant que la crise passe, il n’y a rien d’autre à faire, car c’est une situation mondiale, ce n’est pas Pour autant que le gouvernement puisse influencer, c’est quelque chose qui sort des mains de toutes les autorités. »

Guerrero a ajouté que le secteur a déjà été touché par l’impact de la réforme de la loi sur la concertation fiscale, qui a supprimé les exonérations pour les producteurs et rendu les intrants pour le secteur plus chers et maintenant le coronavirus est une menace, ce qui aggraverait la situation. activité.

Les exportations toujours bien dépensées

Pour sa part, le directeur général de la Commission nationale de l’élevage du Nicaragua (Conagan), Ronald Blandón a expliqué que, pour le moment, les exportations de lait et de ses dérivés n’ont pas été affectées.

“Jusqu’à présent, le coronavirus n’a pas affecté le secteur, la partie de la production, de la fabrication et de l’exportation jusqu’à hier, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous a dit qu’il n’y avait pas de dommages ou d’obstacles à l’exportation, dans le cas d’El Salvador, ils nous ont informés que Il avait le contrôle sur les vols en provenance d’Europe, pas sur la région, mais il n’y a pas eu non plus d’effet sur le transport terrestre. Nous espérons que le flux commercial ne s’arrêtera pas, car tout comme nous devons exporter, le Salvador doit également consommer “, a déclaré Blandón.

Malgré le fait que les perspectives semblent incertaines compte tenu de l’expansion du coronavirus, Blandón souligne que cette année le secteur table sur une croissance de 10%.

Le président d’El Salvador, Nayid Bukele, a adopté des mesures préventives sévères pour faire face à la menace du coronavirus, qui est déjà présent au Guatemala, au Honduras, au Costa Rica et au Panama. Bukele a mis la nation en quarantaine le 11 mars.

La Fondation nicaraguayenne pour le développement économique et social (Funides) a averti que les effets indirects se font déjà sentir sur les exportations, avec une baisse des prix sur les marchés internationaux.

«Avec les derniers événements, nous constatons déjà un effet sur les principaux produits, nous constatons une baisse du prix de l’or, qui a chuté de 7% par rapport au sommet du 8 mars; le café baisse de 6% depuis le 3 mars; le sucre baisse de 26% depuis le 21 février et la viande de 12% depuis le 12 février “, expliquent les techniciens de Funides.