Le secteur prévoit une métamorphose du marché des bureaux grâce au télétravail | Économie

Le monde est témoin de la mise en scène la plus colossale du travail à distance, à domicile, en raison de la pandémie COVID-19, et une grande partie de ce télétravail est venu pour rester et modifier les habitudes et les espaces de travail, comme l’ont confirmé les architectes, agents immobiliers et commerciaux du secteur.

“Nous sommes au milieu du plus grand test de télétravail de l’histoire de l’humanité”, a déclaré Chris McLernon, un cadre supérieur pour la région EMEA au cabinet de conseil Colliers, qui avertit que “cela aura un impact significatif sur la façon dont nous allons travailler à l’avenir. “

Selon le studio d’architecture Fenwick Iribarren (FIA), la grande introduction du télétravail dans de nombreuses entreprises en raison de l’éclosion de la pandémie entraînera une “transformation significative” du concept de bureaux et de centres de travail “tels qu’ils sont actuellement conçus”.

Cette étude, actuellement responsable de la conception du nouveau complexe Caleido de Castellana (Madrid), estime que l’expérience des dernières semaines “a montré que le travail à domicile est viable et que la plupart des entreprises n’exigent pas la présence à plein temps de nombre de leurs employés à leur siège et dans leurs bureaux. “

La moindre utilisation des bureaux par la majorité de la main-d’œuvre des entreprises fera en sorte que les centres de travail se concentreront davantage sur «des espaces de réunion ou de coordination de projets et de stratégies», explique son associé directeur, Mark Fenwick.

Cette situation “peut impliquer” la nécessité d’un espace de travail plus petit et de plus grands espaces de réunion et de socialisation saine pour le personnel, ajoute-t-il.

Le réseau immobilier FIABCI prévoit également un changement dans la location d’espaces de bureaux en Espagne et prévoit que les grandes entreprises “réaliseront qu’elles peuvent avoir 30% de leurs employés travaillant à domicile sans problème”.

Pour Century 21 Spain, ce changement aura un impact “direct” sur le marché des bureaux et également sur le marché résidentiel, avec une “baisse de la demande” dans la recherche au centre des principales villes.

Son PDG pour l’Espagne et le Portugal, Ricardo Sousa, estime que le fait d’avoir eu l’opportunité d’utiliser le télétravail comme formule pour continuer à travailler “impliquera que de nombreuses entreprises choisissent de mettre en œuvre cette méthodologie de travail”.

En revanche, un autre courant d’opinion dans le secteur estime que le télétravail est inefficace pour de nombreuses activités.

“Les bureaux sont et seront irremplaçables comme lieu de travail”, ajoute le directeur commercial de Knight Frank, Jorge Sena.

Cependant, il ajoute que la flexibilité dans la durée des baux de bureaux “sera progressivement imposée”.

«Nous pourrons voir une partie des bâtiments dédiés à ces contrats à court terme, une leçon tirée des modèles de« coworking »», explique Sena.

Avant l’émergence du coronavirus, le cabinet CBRE a rendu public son rapport annuel sur le marché immobilier espagnol et les prévisions pour 2020.

Il a prédit, sans connaître manifestement l’hypertrophie actuelle du télétravail, que les bureaux dirigeraient à nouveau l’investissement immobilier en Espagne, tirés par l’offre limitée et la bonne santé de la demande.

Son directeur national, Jose Mittelbrum, rappelle désormais à propos de Madrid, la capitale qui investit le plus dans les bureaux, que COVID-19 “a freiné la magnifique tendance” que ce marché montrait ces derniers trimestres.

Plus précisément, les données contractuelles de ce segment pour les trois premiers mois montrent une baisse de 34% par rapport au chiffre atteint à la même période de 2019 et la baisse est accentuée à 18% par rapport à la moyenne du premier trimestres depuis le début de la reprise, en 2014, selon CBRE.

La mise en œuvre actuellement imposée du télétravail, surmontant la barrière culturelle du travail en face à face en Espagne, ouvrira la porte à une autre façon d’économiser des mètres carrés, des places de parking et des meubles.