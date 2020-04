Le secteur privé considère commode un canal de conversations avec Ortega pour sauver des vies avant le Covid-19

Le secteur privé, qui réclame depuis deux ans une transition démocratique au Nicaragua du régime Daniel Ortega, serait ouvert à la possibilité d’établir un canal de discussions avec le gouvernement pour faire face exclusivement à la pandémie, dans la table de dialogue duquel ils sont également Divers acteurs tels que l’Église catholique et les organisations médicales sont présents. L’idée est de reproduire les mêmes efforts que les gouvernements de la région font conjointement avec tous les secteurs pour protéger la santé de la population.

Les différents hommes d’affaires soulignent que la table nationale se tiendrait uniquement pour résoudre la crise qui pourrait être générée par la pandémie, qui n’a rien à voir avec les questions politiques et ils ne considèrent pas non plus qu’à l’heure actuelle le régime souhaite parler de cette question.

Sergio Maltez, président de la Chambre des industries du Nicaragua (Cadin), qui a admis que dans le contexte actuel, il doit y avoir une articulation avec le gouvernement, comme cela a été fait lors de la signature de l’accord tripartite dans le secteur des zones franches, a déclaré que les conversations devraient porter sur «un sujet, la santé publique».

“Tant qu’il y a une coordination, chaque fois que c’est un problème de santé publique pour aider à sauver des vies, il doit y avoir une coordination entre le gouvernement et le secteur privé, c’est le moyen le plus efficace, comme l’a dit l’expérience d’autres pays. , déjà la semaine dernière, il y avait un accord tripartite dans la zone franche et le gouvernement, de la même manière que cela peut se produire dans les secteurs, car il s’agit d’un problème national, où les gouvernements sérieux se sont coordonnés avec le secteur privé et cela a été beaucoup plus efficace pour contenir la pandémie », a-t-il dit.

Un autre chef d’entreprise, qui a préféré que son nom soit omis, a déclaré: “C’est un gouvernement qui a de sérieux problèmes de légitimité et d’établir (ce serait) une table pour discuter de la façon dont nous allons agir face à la menace Covid-19, je ne pense pas qu’ils veulent parler de la question politique ».

Carmen Hilleprandt, présidente de la Chambre de commerce et de services du Nicaragua (CCSN), souligne qu’il s’agit d’une situation où le gouvernement est le principal acteur et est donc le premier à intégrer ce tableau national “, car cela (la pandémie) Cela va se produire, mais nous ne faisons que commencer ce qui nous attend, mais si nous agissons rapidement et ensemble, cela sera moins nocif. »

“En tant que syndicat, nous considérons que pour résoudre cette pandémie, le gouvernement est le principal acteur parce qu’il gère le secteur public, parce qu’il peut édicter des lois pour certaines choses, il peut annuler des cours, il peut prendre une sorte d’ordre comme il l’a fait en dans d’autres pays, nous considérons que cela est nécessaire, l’action du gouvernement, car ici la chose la plus importante est de protéger la vie des gens », a déclaré Hilleprandt.

L’ouverture de cette table de négociation possible a commencé à être envisagée après que les entreprises de la zone franche ont conclu au cours des dernières semaines un accord multisectoriel, qui comprenait les autorités gouvernementales, qui comprenait des mesures pour protéger l’emploi de plus de 123 000 travailleurs, ainsi que leur santé.

Mais en plus, les hommes d’affaires étaient ouverts à cette possibilité après une rencontre avec les autorités incae où il a été proposé “d’activer une grande alliance nationale de tous les secteurs contre le coronavirus, de poursuivre la campagne d’isolement volontaire et de sensibilisation, de déployer tous les protocoles existants pour isoler et protéger les plus vulnérables, sécuriser les chaînes d’approvisionnement critiques et créer les conditions pour protéger les professionnels de la santé. “

Cette proposition de lutte conjointe contre la pandémie est traitée à un moment où le régime Daniel Ortega est éloigné des entreprises privées depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2018, et bien qu’il y ait eu plusieurs tentatives de dialogue national, le manque d’accord et Les engagements d’Ortega ont entraîné la suspension définitive du dialogue en avril 2019.

Vous ne pouvez pas porter deux discours

Guillermo Jacoby, président de l’Association des producteurs et exportateurs du Nicaragua (APEN), qui a participé à la réunion des Incae, a soutenu qu’à ce moment, l’articulation avec le gouvernement devrait être de contenir le virus et qu’il y aurait de la transparence pour prévenir la pandémie. faire des ravages comme dans d’autres pays.

“Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est ignorer le confinement du virus, c’est la chose la plus importante, quelles sont les activités pour contenir le virus et l’autre chose est la transparence des données, vous devez savoir combien de tests ont été effectués”, a-t-il déclaré.

Jacoby a déclaré que deux discours ne peuvent être tirés du gouvernement, l’un où l’un doit rechercher la distanciation sociale et l’autre qui dit le contraire. “La santé est la chose la plus importante que tous les acteurs doivent coordonner, ce sont des recommandations que les Incae ont faites, tous les acteurs doivent travailler en coordination pour que nous travaillions tous orchestrés, le gouvernement ne peut pas dire qu’ils vont tous célébrer Pâques, tandis que les entreprises Nous disons que la distance sociale doit être garantie pour éviter les flambées d’infection, donc il doit y avoir un accord national pour empêcher une augmentation des infections “, a déclaré Jacoby.

Proposition de l’INCAE

L’école de commerce a proposé d’améliorer la capacité de capturer et d’analyser en temps réel les données de la pandémie au Nicaragua, à la fois en nombre, en lieux, en ressources et en gravité. Cela se ferait avec une application gratuite.

“Les Incae se sont éloignés de leurs préoccupations non seulement au Nicaragua mais dans la région, à cause de cette pandémie, se sont placés aux commandes des pays et ont contacté le secteur privé, appelé Amcham, Funides, Cosep, Apen, pour démontrer sa volonté de soutenir tout ce qui était nécessaire et a appelé à l’unité de tous pour faire face à la crise sanitaire et à toutes les implications économiques », a déclaré une source du secteur privé, qui a demandé que son nom soit omis.

Il a également proposé “de s’orienter vers une réduction stratégique des activités permettant d’accélérer le retour à la normalité dans les meilleurs délais”, ceci afin d’éviter une contagion massive.

Les Incae font référence à la réduction des activités et du transit non essentiel pendant trois semaines, mais soulignent également que des secteurs essentiels tels que l’approvisionnement alimentaire, les services de santé et de médecine, l’énergie, les télécommunications, les carburants, les produits d’hygiène et nettoyage, activités sur le terrain, chaînes d’exportation, médias et campagnes d’information, de divertissement et de sensibilisation.

“Que ceux qui ne sont pas dans les secteurs précités restent à la maison, au télétravail ou en vacances, avec la permission de sortir cinq heures par semaine, définie par leur numéro d’identité. Le travail sur le terrain est maintenu avec des mesures d’hygiène accrues et des protocoles sont élaborés pour rendre acceptable l’isolement dans les petits logements », explique Incae.

Il a également proposé de maintenir une attitude et une discipline vigilantes pour éviter la résurgence de l’épidémie à la fin de cette période, comme l’ont fait d’autres pays, où la pandémie a frappé en premier.