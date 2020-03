Le secteur privé envisage de fermer facilement les frontières au Nicaragua. Ce sont les mesures qui promeuvent

La société privée a annoncé mercredi une série d’actions qu’elle promeut pour réduire le risque de coronavirus et a exhorté le gouvernement à faire preuve de plus de leadership et de transparence face à la pandémie, comme le font d’autres dirigeants d’Amérique centrale, à moyen terme, pour ne pas de graves conséquences sociales et économiques sont subies, comme cela se produit en Italie.

Parmi les mesures à prendre en compte, on mentionne même la fermeture des frontières pour les pays qui présentent un degré élevé d’affection du virus et que les personnes qui entrent de ces nations sont placées en quarantaine.

La Chambre de commerce américaine (Amcham) a publié une déclaration proposant quatre actions spécifiques urgentes au Nicaragua:

1. Promouvoir l’éloignement social et le télétravail, cela impliquerait d’éviter des concentrations massives.

À cet égard, Mario Arana, président d’Amcham, a indiqué que certaines entreprises encouragent déjà le travail à domicile, en plus de promouvoir des mesures préventives et d’hygiène, et que les contacts entre les travailleurs sont réduits au maximum, conformément à l’appel. de l’Organisation mondiale de la santé, pour réduire le risque.

2. La fermeture des frontières et les quarantaines. Amcham suggère cette dernière action pour les personnes qui ont été dans des pays avec des cas confirmés. “La prévention est la chose la plus importante, empêcher l’entrée de personnes en provenance de pays confirmés est d’une importance vitale”, a déclaré la chambre des affaires.

Arana a souligné qu’il est nécessaire d’observer l’expérience des pays d’Amérique centrale et d’adopter des mesures similaires. À cet égard, il a rappelé que le Nicaragua est très proche des pays qui sont déjà infectés et que cela augmente le risque, qui a été en partie atténué grâce au fait que ces pays, en référence au Honduras et au Costa Rica, ont pris cette mesure. .

Le représentant syndical a indiqué qu’une plus grande direction gouvernementale de ce type est urgente, car pour le secteur privé, il n’est pas concevable que de véritables mesures n’aient pas encore été prises, comme le reflète le rapport du Système d’intégration centraméricain (SICA), où le Nicaragua apparaît comme l’un des pays qui a pris le moins de mesures.

Arana a rappelé qu’en Italie au début, la menace n’était pas prise au sérieux et que maintenant la propagation du virus a submergé le pays, avec un coût social très élevé, plus de 2000 morts.

“Des mesures fortes doivent être prises si vous ne voulez pas avoir un coût élevé à moyen terme”, a déclaré le dirigeant syndical.

3. Rationalisez les procédures de santé. Arana indique que cela permettra l’approvisionnement du marché et a appuyé la proposition du Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep), que la rationalisation de l’entrée de ces produits permettra l’approvisionnement du marché.

Arana a également considéré qu’un autre exemple à prendre en compte est l’expérience de la Corée du Sud, qui a commencé à effectuer des tests de santé à grande échelle pour empêcher les personnes positives et n’ayant pas encore présenté de symptômes, dont l’incubation peut durer jusqu’à 14 jours, ne deviennent pas des canaux de contagion.

Le président d’Amcham, qui a admis qu’il ne sait pas si le gouvernement a une telle capacité pour effectuer des tests, a indiqué qu’à ce moment, en plus d’une campagne de prévention à grande échelle, il est nécessaire de rendre la communication du gouvernement transparente. Cependant, il a indiqué que la transparence sera essentielle pour faire face à cette épidémie, qui dans le cas du Nicaragua serait en phase 31, ce qui signifierait l’étape de prévention.

4. Support pour faire face à cette crise. Cela implique l’importance de fournir des outils au système de santé et à la population en général, par tous les secteurs.

Parallèlement, le Conseil supérieur de l’entreprise privée (Cosep) a également annoncé qu’il promouvait des actions et s’est également interrogé sur la passivité avec laquelle le gouvernement a agi alors que les niveaux d’alerte ont été relevés au niveau de l’Amérique centrale.

“Quelles sont les principales mesures qui sont prises actuellement dans la région, la principale mesure est l’interdiction des événements massifs, aujourd’hui (mercredi), le directeur de l’Organisation mondiale de la santé a donné une conférence de presse, indiquant que l’une des mesures qui a permis d’empêcher cette propagation est d’éviter la concentration de personnes, au Nicaragua, nous constatons malheureusement que de manière irresponsable, nous continuons d’appeler à des activités et des concentrations massives », a déclaré José Adán Aguerri, président de la Cosep.

Aguerri a fait remarquer que le Nicaragua est l’un des six pays du continent américain à ne pas avoir pris de mesures restrictives, les cinq autres pays étant des îles des Caraïbes.

Comme Amcham, Cosep a également rendu compte de ses mesures:

La prévention

Le président du Cosep précise que les différentes caméras travaillent sur des campagnes d’information préventives, afin que la majeure partie de la population soit au courant de la situation actuelle et adopte les mesures de protection nécessaires.

“Dans le secteur privé, nous travaillons sur des mesures préventives qui empêchent le virus de se propager et dans ce sens, nous avons travaillé pour protéger nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs et les citoyens du pays, de chacune des caméras intégrées à Le Cosep a développé des guides de prévention sur les réseaux sociaux, des conférences de presse, Facebook en direct, car en ce moment l’essentiel est la prévention, ce qu’il faut faire, c’est sensibiliser la population », a expliqué Aguerri.

Mais en plus d’informer la population, Cosep recommande de renforcer le nettoyage de toutes les zones sujettes à la propagation du virus, l’utilisation de gel alcool et le lavage constant des mains.

Travail à distance et horaires échelonnés

La Cosep rappelle également qu’il est conseillé de travailler à distance en entreprise ou en horaires décalés.

“Nous appelons au travail à distance, nous faisons un travail qui passe en revue les entreprises au cas par cas, et que l’opportunité de le faire est terminée, il y a déjà des entreprises qui ont décidé de démarrer à 100% De sa zone administrative, il travaille à distance de sa maison, nous demandons en ce sens que dans la guilde des visiteurs médicaux ils ne visitent pas les hôpitaux, ils ne visitent pas les cliniques, ils utilisent Internet, ils utilisent les téléphones “, a déclaré Aguerri.

Restrictions de voyage

L’organisation syndicale demande également aux entreprises une “restriction absolue de voyage” en ce moment.

“En fait, le Nicaragua est un pays qui n’a aucune mesure et pratiquement vous gérez déjà que nous manquons du vol Avianca entre Miami et Managua, nous ne savons pas pour combien de temps; Nous manquons de deux vols d’American Airlines, puisque United Airlines a annoncé sa fermeture tout le mois d’avril; La Copa a déjà annoncé qu’elle limitait 80% de ses vols, les frontières pour le transit des personnes comme je l’ai mentionné dans le reste de l’Amérique centrale ont été fermées et c’est une situation qui, évidemment, ce que nous demandons aux entreprises est une absolue restriction de voyage », a déclaré Aguerri.

Il a également souligné qu’en cas de présence de personnel étranger dans les entreprises, parlez-en à ces personnes, afin qu’elles décident que si elles partent, elles ne reviennent pas ou qu’elles restent dans le pays, tant que cette situation se produit.

Embaucher des médecins

Il a également appelé les entreprises qui ont une agglomération de travailleurs à embaucher du personnel médical afin qu’une évaluation quotidienne de la situation des collaborateurs soit effectuée, “faisant le suivi de tout type de symptôme, ce qui permet immédiatement le retrait de cette personne et la sensibilisation afin que les travailleurs qui présentent des symptômes n’arrivent pas et la sensibilisation afin que les travailleurs qui ont des proches présentant des symptômes n’arrivent pas sur le lieu de travail.

De la même manière, il a appelé à s’assurer qu’il n’y a pas de concentration massive de personnes, par exemple dans les ascenseurs, pour ne laisser passer que quatre personnes, que lorsque les clients entrent dans un endroit, il y a un espace de contrôle où ils prennent leur température et ne permettent pas l’entrée de la personne en cas de fièvre.

Garantir l’approvisionnement sanitaire

Cosep a déclaré qu’il y avait trois produits qui étaient limités et qui étaient déjà demandés en plus grandes quantités, “nous parlons de gel alcool, de lysol et de vitamine C, ces produits ont déjà été requis”.

“Le gel-alcool a déjà été demandé, mais non seulement il a déjà été demandé, mais l’industrie nationale prépare déjà du gel-alcool. Nous espérons qu’il sera disponible dans dix jours pour la population, c’est-à-dire que nous n’importerons plus seulement, mais décision de faire du gel d’alcool ici, de la même manière que nous avons parlé avec l’industrie nationale pour voir s’ils demandent et si le gouvernement approuve rapidement l’élaboration d’une formule qui permet à l’industrie de créer du savon moins cher, de sorte que la population y a accès ».