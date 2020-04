Le site historique de Jeux en ligne Juegosdiarios.com a augmenté ses visites de plus de 50% grâce à COVID-19 | Communiqués

L’un des plus anciens sites de jeux en ligne hispanophones a rapporté que ses visites avaient augmenté de 50% après l’accouchement. La plupart des jeux les plus joués pendant le confinement par ses utilisateurs étaient des jeux classiques tels que Solitaire, Match3 Games dans le style Candy Crush, Chess and War et Teen Games.

Actuellement, la plupart des familles sont toujours confinées à la maison en essayant de tuer le temps car vous pouvez regarder des séries sur Netflix ou jouer à des consoles de jeux vidéo, mais il existe également d’autres alternatives très réussies gratuites dans lesquelles vous pouvez profiter d’un moment agréable et amusant.

Les jeux par navigateur ont connu leur apogée au début de 2005 et Juegosdiarios.com a profité de ce boom pour devenir un site de référence pour le secteur des jeux en ligne, atteignant plus d’un milliard de visiteurs en 15 ans d’histoire et qui avec environ 15 millions de visites mensuelles au cours des années 2006 et 2012, ce qui en a fait un énorme succès à l’époque.

Au fil des années et en raison de la grande concurrence des loisirs qu’il y a sur Internet comme des milliers de nouveaux jeux vidéo gratuits chaque année ou des milliers de youtubers que l’on peut voir, le site a stagné et a peu à peu perdu son leadership dans le secteur du divertissement. .

Mais le Coronavirus a suscité l’intérêt de nombreuses personnes âgées à l’adolescence pour revivre leurs divertissements passés à des jeux classiques comme Sonic, Tetris, Mario, Street Fighter, Pacman, Super Pang, Metal Slug, Solitaire et bien d’autres.

Et quoi de mieux qu’un site du calibre de DailyGames.com où vous avez absolument tous les jeux classiques avec plus de 35 000 jeux en ligne dans votre bibliothèque et où 6 nouveaux jeux sont ajoutés chaque jour pour mobile et ordinateur.

Sur le Web, vous pouvez rechercher des jeux par catégories et commander absolument tout par les plus joués ou les mieux notés afin de ne jamais perdre un jeu classique avec un succès mondial.

Au cours des dernières semaines, sa croissance s’est poursuivie en Espagne et en Amérique latine, faisant état d’une augmentation de plus de 50% du nombre de visiteurs quotidiens et revivant une partie du succès du passé.

