Le site Web fournit des informations sur les cas de Covid-19 dans certaines régions – . Miami (51)

Opendemic.org est une page Web avec

des informations à jour sur le coronavirus dans le monde et auxquelles vous,

En plus d’être informé, vous pouvez contribuer quotidiennement.

David Hachuel, le créateur, dit que “l’idée est que les gens sont plus incités à rester chez eux et à être un peu plus prudents”.

Disponible en 5 langues dont

Espagnol, l’utilisateur peut demander des données sur d’éventuels cas positifs de

COVID-19 ou des personnes présentant des symptômes dans votre région. Les informations obtenues permettront de localiser

un diamètre de 10 km de votre emplacement.

“Pour nos utilisateurs, nous avons une politique

de la vie privée et nous le rendons public sur notre site Web afin que les gens soient

conscients de la façon dont nous utilisons vos informations “, explique le créateur.

Sur la carte, vous trouverez un algorithme qui identifiera

le niveau de risque de chaque rapport et la zone par rapport aux symptômes

partagé.

Avec seulement une semaine de fonctionnement, partagez également

informations précieuses pour les autorités de santé publique. Jusqu’à la date

a reçu 3 600 vues et espère continuer de montrer graphiquement et visuellement que le

la maladie autour de nous est plus proche qu’on ne le pense.

.