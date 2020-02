Le social-démocrate Milanovic prend ses fonctions de nouveau président de la Croatie | Monde

Le social-démocrate Zoran Milanovic a prêté serment aujourd’hui en tant que nouveau président de la Croatie, après avoir remporté les élections le 5 janvier, promettant qu’en tant que chef de l’Etat, il promouvrait les valeurs de démocratie, de justice et d’égalité de tous les citoyens.

Milanovic, 53 ans, ancien Premier ministre entre 2011 et 2015 et ancien président du Parti social-démocrate (SDP), a été élu président de ce pays et de douze autres formations de centre-gauche, avec un message pour défendre ce qu’il appelle la Croatie. “normal”, moderne, progressiste et européen.