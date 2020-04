Le sous-secrétaire d’État Michael Kozack dénonce le manque de leadership de Daniel Ortega dans la crise de Covid-19

L’absence du dictateur Daniel Ortega dans l’une des crises sanitaires et économiques les plus graves du monde, qui affectent également le Nicaragua, a provoqué des critiques de la part du sous-secrétaire d’État aux Affaires de l’hémisphère occidental du département d’État des États-Unis ( USA), Michael Kozak.

Sur Twitter, le sous-secrétaire Kozak a souligné le vide de pouvoir au Nicaragua face à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. “Alors que la pandémie frappe le Nicaragua et que le pays fait face à Covid-19, Daniel Ortega se distingue par son absence”, a écrit Kozak.

Le sous-secrétaire d’État pour l’Amérique latine s’est joint aux dirigeants étrangers et aux organisations internationales qui minent la crédibilité des données sur les cas de coronavirus signalées par le régime d’Ortega au Nicaragua.

Ce Jeudi Saint est de 28 jours sans Ortega apparaissant en public. Son vice-président et première dame, Rosario Murillo, n’a pas donné le visage aux Nicaraguayens depuis les mêmes jours et persiste à diriger le pays par le biais d’appels téléphoniques dans les médias officiels, où il fournit quotidiennement un rapport sur le travail présumé effectué par le différentes entités publiques, fait des lectures bibliques et envoie des “câlins” d’Ortega à la population.

Lire aussi: Le vide électrique que Rosario Murillo essaie de combler avec les appels téléphoniques

Le Nicaragua est le seul pays d’Amérique latine où les dirigeants ne se sont pas manifestés au moment de la pandémie de Covid-19. Et bien que la dictature favorise les activités touristiques et religieuses avec son plan Été 2020, Ortega, Murillo et leurs enfants et petits-enfants pratiquent l’isolement social, qu’ils n’ont pas abandonné ni fait de la voile et des actes posthumes du député d’Ortega Jacinto Suárez, qui était Le co-détenu d’Ortega dans les années 1970.

Kozak a déclaré que de “vraies informations” étaient nécessaires sur la situation de la maladie de Covid-19 au Nicaragua.

Alors que la pandémie frappe #Nicaragua et que le pays fait face à # COVID19, Daniel Ortega se distingue par son absence. Nos pensées vont au peuple #Nicaragua qui a besoin de leadership et d’informations véridiques sur cette pandémie mortelle. #WhereIsOrtega

– Michael G.Kozak (@WHAAsstSecty) 9 avril 2020

Le ministère de la Santé (Minsa) ne signale que sept cas confirmés de coronavirus, dont un est décédé, deux se sont rétablis et quatre patients actifs. En contradiction avec la courbe d’expansion du virus dans le reste des pays où chaque jour ils enregistrent plus d’infections et de décès par Covid-19, au Minsa, le Minsa rapporte plutôt quatre cas suspects car ils ont été écartés d’une liste de 12, qui étaient deux semaines.

Le secret des données sur les coronavirus dans le pays par le régime a été critiqué par la population, les organisations sociales et les organisations internationales qui remettent en question la véracité de ce que rapporte le Minsa.

Cela peut vous intéresser: l’Alliance civique condamne “l’attitude inhumaine” du régime pour la prévention des centres de prévention médicale promue par l’évêque de Matagalpa

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a jugé cette semaine les méthodes de prévention des coronavirus de la dictature d’Ortega et Murillo “inadéquates”.

Le directeur de l’OPS, Carissa Etienne, s’est dit préoccupé par le manque de distanciation sociale, l’appel à des réunions massives promues par la dictature, mais a également soulevé l’ombre du doute sur les données de l’épidémie que la Minsa dit, à notons que “nous nous préoccupons des avis positifs, de la traçabilité des contacts et du signalement des cas”.

Le manque de crédibilité concernant le nombre de coronavirus du régime nicaraguayen a également été exprimé cette semaine par le secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, ainsi que le président du Salvador, Nayib Bukele.

Différents épidémiologistes nicaraguayens et à l’étranger ont expliqué que le comportement sanitaire du coronavirus au Nicaragua serait contraire à ce que prétend le régime, avertissant que le manque de contrôle entraînerait une catastrophe du système de santé.

Cela peut vous intéresser: Panier alimentaire pour les familles, suppression de la TVA sur le panier de base, réduction des taux à l’INSS. Cela fait partie du plan économique urgent proposé par l’UNAB

Cependant, le régime préfère éviter de donner des explications sur le nombre de tests du Covid-19 qu’ils ont effectués, dont les municipalités sont les personnes infectées et soupçonnées d’être atteintes de la maladie, et ils ne disent pas pourquoi il est allégué qu’il n’y a pas d’infections communautaires locales lorsque le La dictature de Cuba a signalé que trois citoyens testés positifs pour le coronavirus avaient été infectés lorsqu’ils étaient au Nicaragua.