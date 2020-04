Le sport de Malaga envoie son soutien au maire et espère un prompt rétablissement | Réseaux sociaux sportifs

Le sport de Malaga a réagi avec des signes d’affection et de soutien envers le maire de la capitale, Francisco de la Torre, qui a subi samedi une chirurgie réussie pour un hématome sous-dural.

“Nous voulons souhaiter au maire de notre ville, Malaga, Paco de la Torre, un prompt rétablissement et nous souhaitons le voir le plus tôt possible soutenir son équipe”, déclare Málaga CF dans un message via les réseaux sociaux, dans lequel il ajoute que De la Torre “n’abandonne jamais” et lui envoie “Bravo, Malaga est avec toi!”.