Le sport fédéré espagnol cherche des solutions et mène un modèle de changement | PracticoDeporte

Plus de soixante fédérations sportives espagnoles ils se sont réunis convoqués par l’Association espagnole du sport (ADESP), dans le but de transmettre que ce groupe doit faire partie de la solution pour sortir de la situation de crise provoquée par la pandémie de coronavirus.

Dans le but de faciliter les itinéraires de rencontre et de pouvoir travailler avec Conseil supérieur des sportss, les fédérations ont traité différents types de questions, telles que les canaux de financement, les processus électoraux, le soutien à tous les athlètes de haut niveau, olympiques et non olympiques, et le dilemme des ligues régulières non professionnelles, entre autres.

Pour ce dernier, une commission des présidents de différentes fédérations a été créée, coordonnée par Jorge Garbajosa en tant que membre du conseil d’administration de l’ADESP et président de la Fédération espagnole de basket-ball, qui rencontrera la CSD cette semaine et auquel ils présenteront différentes solutions. L’idée est de trouver un cadre juridique avec le Conseil qui légitime les propositions.

D’un point de vue économique, l’ADESP a transféré au Conseil supérieur des sports la nécessité de répondre aux différentes demandes des fédérations, qui a déjà exprimé sa meilleure volonté d’aider aux États espagnols.

Un autre point à l’ordre du jour a été processus électoraux, paralysé à cette époque en raison de la crise sanitaire. Tout au long de la réunion, différentes questions basées sur la situation de chacune des Fédérations ont été posées et tous les doutes seront transférés par l’Association à la CSD.

Soutien aux athlètes de haut niveau

En ce qui concerne le soutien dont les athlètes de haut niveau ont besoin, olympiques et non olympiques, l’ADESP travaille avec le Conseil supérieur des sports et la chaîne de gymnases GO fit afin de créer une plateforme en ligne pour que tous les athlètes d’élite puissent continuer à travailler dans les meilleures conditions.

Les fédérations sportives espagnoles ont donné leur soutien unanime à la campagne # notre meilleure victoire, organisé par la Croix Rouge et dirigé par Pau Gasol et Rafa Nadal, pour s’occuper des plus démunis en raison de la grave crise sanitaire que nous traversons.

Enfin, l’appel à l’aide pour la promotion des membres des entités fédérales et des athlètes dans les organisations internationales a été donné libre cours à Spain Sports Global.

