Le sport national devrait cesser

CONTENU EXCLUSIF.

Aucune mesure n’est excessive lorsqu’il s’agit de préserver la vie. Et la situation est pire lorsque vous vous battez contre un ennemi invisible comme le Coronavirus, qui, malgré nous, est déjà là.

“Le basket-ball sera là et à un certain moment, il sera joué à nouveau, mais avec la vie, vous ne pouvez pas prendre de risques”, a déclaré Kevin Durant, star des Brooklyn Nets et victime du Covid-19.

Ce virus a paralysé le monde, à l’exception du Nicaragua. Et peut-être que l’effort de certaines entreprises qui ne s’arrêtent pas pour le service qu’elles fournissent à la société en ce moment est compréhensible.

Mais qu’en est-il du sport, à quoi vous attendez-vous pour faire une pause? Il ne sert à rien d’exposer les gens quand nous ne savons même pas qui a le virus et qui n’en a pas. C’est très dangereux.

Les experts ont déclaré à chaque instant que le meilleur frein à la pandémie est la quarantaine et que cela devrait être une mesure immédiate. Moins nous avons de contacts avec les autres, mieux c’est.

Le proverbe 14.16 indique que “le sage voit venir le mal et se détourne, mais l’insensé est insolent et confiant”. Et puis vous en payez les conséquences. C’est le risque que nous courons.

Je n’ai jamais aimé que le sport et la politique soient mélangés, mais c’est une question de bon sens et continuer à faire du sport est un risque qui n’est pas juste, en ce moment.

Ici, nous avons du mal à apprendre. Il y a le cas de plusieurs pays européens avec de grandes avancées dans la médecine et ses infrastructures. Ils ont été dépassés. Leurs systèmes se sont déjà effondrés.

Mais n’allons pas longtemps, dans notre pays, nous avons des cas comme le volcan Casitas, à Chinandega. Combien de vies auraient été sauvées si les demandes d’aide avaient été entendues?

Encore pire pourrait se produire maintenant si nous continuons à ignorer ce que le bon sens établit. Tout doit être arrêté et seul ce qui est strictement nécessaire doit continuer à fonctionner.

Mon appel aux gens a été qu’ils n’apparaissent pas aux jeux, de même que de nombreux athlètes, qui l’ont même exprimé sur les réseaux sociaux.

Même les ligues majeures se sont arrêtées, quelque chose qui n’était pas vu même lors des guerres mondiales. Nous ne pouvons donc pas tourner le dos à la réalité et c’est à nous de prendre soin de nous.

Edgard Rodríguez sur Twitter: @EdgardR