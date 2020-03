Le stockage se poursuit au Royaume-Uni malgré les appels du gouvernement

Si vous vivez à Londres, c’est une période difficile pour les chasseurs de papier toilette. Depuis quelques semaines, le papier hygiénique est devenu la proie privilégiée des hordes apparemment incontrôlables de stockeurs irrationnels dans le pays, laissant de nombreux supermarchés dans une situation quotidienne d’apocalypse, avec des étagères décimées.

«Le papier toilette a été le premier à disparaître», semble confirmer Tariq, un empileur d’étagères dans un supermarché de taille moyenne du nord de Londres, qui a refusé de donner son nom complet. «Ensuite, ce sont les pâtes qui ont disparu, suivies du thon en conserve et des fèves au lard. Maintenant, c’est du pain et des légumes, ils se vendent avant midi », se souvient-il. «Une fois, j’ai vu une femme avec douze pots de mayonnaise à la caisse. Ce serait drôle, si ce n’était pas tragique », dit-il en souriant mal à l’aise.

Quoi qu’il en soit, le problème est réel. Certains produits très basiques tels que les pâtes, le pain ou la farine ont disparu de nombreux rayons depuis une semaine ou plus maintenant – et non en raison d’un défaut dans la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, les achats de panique de certaines personnes commencent à frapper ceux qui ne peuvent pas contourner les heures de pointe des supermarchés ou se frayer un chemin dans le bazar: les agents de santé de première ligne et les personnes âgées.

À tel point que de nombreux supermarchés ont commencé à introduire de manière autonome des limites sur le nombre de produits de base pouvant être achetés par client, tout en réservant les premières heures de la journée aux travailleurs du NHS et aux personnes âgées. Samedi, le gouvernement a été contraint de s’adresser à la population, le secrétaire à l’Environnement George Eustice ayant demandé à plusieurs reprises au public d’être “responsable” lors de ses achats et de “penser aux autres”.

Il était inouï: à partir de mardi, les rayons de nombreux supermarchés continuent de recueillir de la poussière, tandis que d’autres petits épiciers verts font grimper les prix de ces mêmes produits, désormais rares sur le marché.

«La thésaurisation n’est pas seulement un échec massif au niveau de la société, elle est également coûteuse en termes humains», explique le Dr Matteo M. Galizzi, professeur agrégé de sciences du comportement à la London School of Economics. «Il est disproportionnellement nocif car il affecte les travailleurs les plus faibles et les plus essentiels en ce moment», confirme-t-il.

Selon lui, le stockage de masse des éléments essentiels est une sorte de prophétie auto-réalisatrice: voir les gens – sur les réseaux sociaux, par exemple – acheter de la panique pendant la “ période de crise ”, ont de plus en plus tendance à emboîter le pas, jusqu’à ce qu’une crise se déclenche. du côté de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, les étagères vides engendrent plus d’étagères vides.

«Sur le papier, il existe une solution simple et très efficace pour empêcher les gens de sur-acheter irrationnellement», poursuit le Dr Galizzi, «Intervention publique. Limiter la quantité de certains biens qu’un individu peut acheter ».

Rationnement, en un mot. Mais la mise en œuvre de cette mesure entraînerait un coût politique élevé – ce que le gouvernement britannique ne semble pas disposé à payer dans un avenir proche.

«Je pense que le principal problème a été le manque de communication directe, claire et simple sur la situation ici au Royaume-Uni», conclut le Dr Galizzi. «Le public peut comprendre des informations simples et il est capable de les transformer en changements tangibles». Informations qui ont été partagées jusqu’à présent de manière peu claire et parfois contradictoire.

«Les gens ont besoin de règles faciles à suivre. Lorsque le gouvernement dit “Achetez uniquement ce dont vous avez besoin”, qu’est-ce que cela signifie même, en termes pratiques? “