Le Surgeon General américain montre comment fabriquer un masque de coronavirus fait maison – .

Le CDC recommande maintenant que les personnes qui sortent portent un masque ou un chiffon couvrant la bouche pour éviter que le coronavirus ne se propage encore plus.

Alors que les mesures de verrouillage dans certaines villes américaines ont contribué à aplanir la courbe, d’autres villes pourraient ne pas connaître de pic de décès liés à la couronne pendant quelques semaines de plus.

Les États qui présentent encore un risque élevé de propagation du coronavirus sont la Floride, le Michigan et l’Alabama.

La triste et dure réalité est que le coronavirus n’a pas encore atteint son apogée dans de nombreuses grandes villes américaines. Alors que certaines régions connaîtront un nombre record d’hospitalisations et de décès au cours des prochains jours, le virus dans certaines villes continuera de se propager et de s’aggraver au cours des prochaines semaines.

Dans le cadre d’un effort plus large visant à empêcher la propagation du virus, de nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux personnes de porter un masque ou une couverture en tissu si elles n’ont d’autre choix que de s’aventurer à l’extérieur pour faire l’épicerie ou autre courses.

La nouvelle recommandation du CDC fait suite à de nouvelles données qui montrent que le coronavirus peut se propager facilement même lorsqu’une victime ne présente aucun symptôme. Le CDC note:

Nous savons maintenant, grâce à des études récentes, qu’une partie importante des personnes atteintes de coronavirus ne présentent pas de symptômes («asymptomatiques») et que même ceux qui finissent par développer des symptômes («pré-symptomatiques») peuvent transmettre le virus à d’autres avant de présenter des symptômes. Cela signifie que le virus peut se propager entre des personnes interagissant à proximité étroite – par exemple, parler, tousser ou éternuer – même si ces personnes ne présentent pas de symptômes.

À la lumière de ces nouvelles preuves, le CDC recommande de porter des couvre-visage en tissu dans les lieux publics où d’autres mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir (par exemple, les épiceries et les pharmacies), en particulier dans les zones de transmission communautaire importante.

Pour être clair, la recommandation ne demande pas aux gens de porter des masques de la variété N95, mais plutôt tout type de couvre-bouche que l’on peut façonner à partir d’un bandana ou d’un autre type de vêtement en tissu. Selon le CDC, même ces masques de fortune peuvent aider à empêcher le coronavirus de se propager à grande échelle.

Parallèlement à la recommandation du CDC, le chirurgien général américain Jerome Adams s’est récemment rendu sur YouTube pour montrer aux gens à quel point il est facile de façonner un masque à partir de quelque chose d’aussi facilement disponible qu’un t-shirt.

Dans la vidéo relativement courte de 45 secondes, Adams montre comment un masque peut être façonné en pliant simplement un t-shirt d’une manière déterminée, puis en utilisant des élastiques pour le fixer autour de la bouche.

En ce qui concerne un remède, les scientifiques ont récemment découvert qu’un médicament antiparasitaire peut tuer COVID-19 en seulement deux jours dans des conditions de laboratoire. Le médicament, cependant, n’a pas encore été testé sur quiconque a réellement le virus.

