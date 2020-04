Le système de signature Hanko perturbe le télétravail au Japon | Couverture

Le télétravail, alimenté par la pandémie dans de nombreux pays, ne s’arrête pas au Japon, où moins de 20% des employés l’ont adopté et où il est entravé par des pratiques traditionnelles telles que l’utilisation des timbres «hanko», un système de signature particulier largement utilisé.

L’utilisation de “hanko” est remise en question dans la crise actuelle, et le ministre des Technologies de l’information, Naokazu Takemoto, qui dirige également le comité gouvernemental des “députés pour la protection de la culture Hanko japonaise”, a proposé d’adopter un sceau électronique (“e-seal”), qui ne prendra effet qu’en 2022.

ENTREPRISES ANALOGIQUES

Utilisé comme système de signature personnelle et d’entreprise dans de nombreuses situations (ouverture d’un compte bancaire, collecte de lettres certifiées, signature de contrats ou de documents, paiement de la paie), le «hanko» est l’un des facteurs qui oblige les employés à continuer de se rendre au bureau.

“Dans mon entreprise, les employés se relaient. Travailler complètement à distance n’est pas possible. Pour des raisons de sécurité, nous n’utilisons pas les services bancaires en ligne. On ne pensait pas que nous arriverions à la situation actuelle et il n’est pas possible de changer soudainement les procédures”, Efe raconte un travailleur qui ne demande à être identifié que par son nom de famille.

M. Hattori, 72 ans, travaille en tant qu’auditeur dans un fabricant de produits en métaux non ferreux à Tokyo et explique que sa société n’est pas numérisée et que les documents doivent être imprimés et scellés.

“A moins que deux personnes tamponnent leur sceau, aucun paiement ne peut être effectué”, illustre Hattori, qui souligne également que le sceau d’entreprise utilisé dans ce type de cas “est un” hanko “spécial, légalement enregistré, conservé dans un sécurisé ou verrouillé “et qui, par conséquent, n’est accessible que dans l’entreprise.

VERS LA NUMÉRISATION

Hattori est l’un des nombreux cas dépeints depuis que le Japon a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 7 avril à Tokyo et dans six autres préfectures (qui se sont ensuite propagées à l’ensemble de l’archipel) en raison de la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.

Compte tenu de cette réalité, le gouvernement japonais a proposé un réexamen de l’utilisation du “hanko”, après avoir réalisé qu’il était non seulement nécessaire en interne dans les entreprises, mais également dans les documents de demande pour la plupart des aides mises en œuvre pour promouvoir l’économie. , ce qui rend difficile une véritable application du télétravail.

L’idée est de créer une version électronique institutionnalisée du “hanko” qui prouve que l’entreprise a créé des documents numériques, bien que, selon les calculs du gouvernement, cela n’arriverait qu’en 2022.

Le principal employeur japonais, Keidanren, a qualifié le “Hanko” de “non-sens” et qu ‘”ils ne sont pas conformes à l’ère numérique actuelle”, en même temps qu’elle a demandé au pouvoir exécutif d’accélérer les procédures.

“Il n’y a pas de temps pour les formalités administratives ou les timbres”, a déclaré lundi le président employeur Hiroaki Nakanishi lors d’une conférence de presse. “Le gouvernement doit simplifier considérablement les procédures administratives”, a déclaré l’homme d’affaires.

NOUVELLE NICHE D’AFFAIRES

L’intérêt croissant pour les timbres électroniques a conduit à l’essor d’initiatives telles que le fournisseur de fournitures de bureau basé à Nagoya, Shachihata, qui exploite un service en ligne pour tamponner des documents et a vu ses nouvelles inscriptions passer de 13500 en mars à plus. 50 000 en avril.

Le Japon autorise la numérisation des documents d’entreprise depuis plus de 20 ans, grâce à la loi sur la conservation des livres et des documents électroniques de 1998 et la loi sur les documents électroniques de 2005, mais bien que certaines entreprises aient déjà adopté un système de timbres numériques, rien ne fonctionne si ses partenaires ne font pas de même.

Bien que la plupart des travailleurs puissent rédiger des rapports et des formulaires sur leur ordinateur, la norme est de les imprimer et de les envoyer par e-mail, courrier ou fax, ce qui est courant et souvent obligatoire au Japon, même parmi les grandes entreprises et les gouvernements locaux.

Ces obstacles bureaucratiques ont également été exposés sur les réseaux sociaux en relation avec la pandémie.

Il y a quelques jours, un pneumologue, identifié comme @cutetanaka sur Twitter, a appelé le gouvernement à changer le système dans lequel les médecins doivent remplir des formulaires manuscrits sur les cas de coronavirus et les envoyer par fax.

OBSTACLES À LA DISTANCE

Selon une enquête réalisée dans 26 pays et publiée ce mois-ci par la société de recherche et d’analyse YouGov, le Japon est le pays où le télétravail a le moins de suivi, à 18% parmi les personnes interrogées, malgré le fait que 87% ont déclaré craindre de contracter virus.

Au Japon, les mesures de lutte contre le COVID-19 (confinement ou suspension de l’activité commerciale) ne sont pas juridiquement contraignantes.

Confronté à l’incapacité d’atteindre son objectif de réduire de 80% les contacts personnels, le gouvernement a également proposé de revoir une coutume administrative qui oblige un résident à se présenter dans sa mairie pour demander un service en face-à-face, ce qui entrave l’appel à la la population de ne pas quitter son domicile.

Maria Roldán