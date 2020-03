Le système pénitentiaire nicaraguayen n’autorise pas l’entrée de gel d’alcool ou de masques de détenus

Un la garde à vue du système pénitentiaire national (SPN) Jorge Navarro ce matin n’a pas permis à l’avocat Yonarqui Martínez de mettre un masque ou un masque sur le délinquant politique José Gadiel Sequeira Zamora comme mesure préventive contre la pandémie de coronavirus, car les salles d’audience sont petites et sans ventilation.

En outre, le détenu souffre de diarrhée depuis plus de deux semaines et était déshydraté et les autorités ne l’ont pas conduit chez le médecin, a rapporté l’avocat.

“C’est un manque d’humanisme, il est irresponsable du système que de savoir qu’il existe des cas positifs de coronavirus ne permet pas aux détenus de porter des masques, notamment parce qu’il est malade. Je tiens les autorités du système (pénitencier) et le pouvoir judiciaire responsables de la propagation de la pandémie dans les tribunaux et les prisons “, a déclaré Martinez.

La situation s’est produite au cinquième tribunal correctionnel de Managua, où Sequeira Zamora a été convoqué avec son frère Ángel de Jesús Sequeira Zamora, Néstor Montealto et Katerine Martínez, ce dernier est en liberté, tous accusés par la dictature de trafic présumé de drogues. Ils sont en prison depuis novembre 2019.

De même, d’autres membres de la famille des personnes privées de liberté ont signalé que les autorités du système pénitentiaire national Jorge Navarro, situé à Tipitapa, ne permettaient pas à l’alcool, au gel ou aux masques faciaux d’entrer dans les prisonniers.

«Nous avons pris de l’alcool gel et des masques ce mardi que nous avons dû visiter, en plus de laisser de la nourriture, mais ils ne les ont pas laissés passer, ils nous ont dit que ce n’était pas autorisé, seulement des médicaments. Les masques et le gel l’ont retourné. Pour moi, ils devraient le laisser passer par l’insalubrité. Même le chlore ne s’infiltre pas “, a expliqué un proche.

Avant d’entrer dans la prison, on leur a demandé de se laver les mains et de mettre les symptômes du coronavirus sur un carton, ont indiqué les proches. “Ce sont les mesures et nous pensons qu’elles ne suffisent pas, car il n’y a pas de toilettes là-bas. Les détenus sont entassés dans un tout petit espace “, a ajouté une autre mère de détenue.

Les visites restent normales

Les personnes privées de liberté ont également informé leurs proches qu’hier après-midi le directeur du système pénitentiaire s’est rendu dans les galeries et leur a dit que les visites devaient avoir lieu régulièrement. »Les garçons sont en détresse car ils disent qu’il n’y a pas d’hygiène là-bas “Dit une autre mère de détenue consultée. Le SPN nicaraguayen n’a pas non plus annoncé la cessation des activités religieuses au sein de la prison où de nombreux prisonniers sont rassemblés.

Les membres de la famille prennent leurs propres mesures

Les membres de la famille prennent leurs propres mesures, y compris ne pas rendre visite au détenu s’ils ont la grippe ou une autre maladie respiratoire et leur apporter du savon antibactérien. “Nous ne savons pas si nous qui sommes venus visiter avons été autorisés à porter des masques à l’intérieur de la prison”, ont-ils assuré.

Dans d’autres pays, où la pandémie est également en difficulté, les autorités pénitentiaires ont pris des mesures telles que la suspension des audiences, la libération temporaire des prisonniers, la suspension temporaire des visites familiales, ont forcé l’utilisation de masques et de gants en latex pour ceux qui arrivent à quitter la nourriture. au système pour éviter les contagions.

Ils ont également établi des zones de quarantaine, effectué des contrôles médicaux détaillés en détention et coordonné avec les tribunaux pour voir qui ils peuvent libérer en vertu de mesures pénales alternatives. Parmi les pays qui ont pris ces mesures figurent l’Iran, les États-Unis, El Salvador, le Guatemala, le Brésil, le Mexique, entre autres.