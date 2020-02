Le TAD comptera pour la première fois plus de femmes que d’hommes | Sports pratiques

Le conseil d’administration du Conseil supérieur du sport (CSD) a approuvé mardi la nomination de quatre nouveaux membres de la Tribunal administratif des sports (TAD), qui comprendra pour la première fois plus de femmes que d’hommes, respectivement quatre et trois.

L’organe directeur le plus élevé de la CSD a choisi Beatriz Rodríguez Villar, Eva María Fernández, Pilar Juárez et Santiago Areal comme nouveaux membres du TAD. Les deux premiers ont été proposés par les fédérations, tandis que les deux derniers ont été proposés par le secrétaire d’État et président du Conseil, Irene Lozano.

Beatriz Rodríguez Elle est avocate au Conseil d’État et licenciée en droit de l’Université pontificale de Comillas-ICADE. Tout au long de sa carrière, il a travaillé comme avocat dans différents ministères, ce qui s’est combiné avec son activité de professeur d’université.

Eva Maria Fernandez Elle est avocate d’État et est diplômée en droit et en administration et gestion des affaires de l’Université pontificale ComillasICADE. Actuellement, il joue son rôle juridique dans le domaine universitaire.

Pilar Juárez Pérez Elle est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université nationale d’enseignement à distance et d’un diplôme en droit de l’Université de Malaga. Elle est actuellement professeur de droit international privé à l’Université Carlos III de Madrid.

Santiago Areal Ludeña Il est également professeur ordinaire de droit international privé à l’Université Carlos III de Madrid, un travail d’enseignement qu’il effectue depuis plus de 20 ans.

Le Tribunal administratif des sports assume toutes les fonctions et pouvoirs qui contrôlent l’activité fédérative en matière de dopage, discipline sportive et garantie de légalité des processus électoraux qui ont lieu dans les entités sportives espagnoles.

Fédérations des règlements de modification

En outre, le conseil d’administration a approuvé la modification du règlement des fédérations sportives de badminton, tennis de table, volleyball, échecs, danse sportive et pétanque., Rapporte le Conseil supérieur du sport (CSD).

