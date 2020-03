le témoignage d’un patient qui se remet de covid-19

“Le pire est une toux incontrôlable”, explique Andrew O’Dwyer, qui se remet de Covid-19 après avoir attrapé le nouveau coronavirus lors d’un voyage en Italie, où il est allé skier fin février.

“J’ai eu la pire grippe, sans aucun doute, mais je ne voudrais pas l’attraper à nouveau”, dit-il de son auto-isolement dans un quartier du sud-ouest de Londres.

Malgré le diabète de type 1, avoir le virus “n’est pas quelque chose à craindre”, dit-il.

Il ajoute que la fièvre qu’il a connue “n’est pas différente de celle dont il a souffert symptômes typiques de la grippe.

Cependant, la gravité des symptômes peut varier beaucoup d’un patient à l’autre.

Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé préexistants (tels que l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques) sont plus susceptibles de devenir gravement malades et peuvent avoir besoin d’un traitement hospitalier.

Jusqu’à ce vendredi 13 mars, il y a eu près de 5 000 décès dans le monde liés aux coronavirus et le nombre de personnes infectées s’élève à 134 700 globalement.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère déjà l’éclosion du nouveau coronavirus comme une pandémie. LA PRESSE / .

Andrew a été informé que le virus n’était pas présent dans le complexe où il séjournait, mais 21 des 25 membres de son groupe de ski ont depuis été infectés.

À son retour d’Italie au Royaume-Uni, il a décidé rester à la maison et s’isoler par précaution, malgré aucun symptôme à l’époque.

«Toux débilitante«

Certaines personnes de son groupe sont tombées malades en deux jours, il a donc contacté le UK Public Health Service (NHS), qui, selon lui, lui a prodigué de “très bons” soins.

“J’ai fait le test avant de me sentir malade, car plusieurs personnes autour de moi avaient été testées positives.”

Trois jours plus tard, j’ai découvert que je l’avais. Mais il a fallu plus d’une semaine avant qu’il ne présente des symptômes“Il dit.

Parmi eux, il y avait une «toux assez débilitante» et une forte fièvre, mais avec des hauts et des bas.

Le coronavirus pourrait entraîner de graves complications chez les patients atteints de certaines maladies antérieures. LA PRESSE / .

Il dit que la prise de paracétamol l’a vraiment aidé à abaisser la température.

À un moment donné, ils ont dû le prendre à l’hôpital en ambulance pour une évaluation.

Ils l’ont vérifié, puis ils l’ont laissé rentrer chez lui.

Andrew se remet maintenant, mais le chemin a été long.

Amis et famille

Au moment où il finira son auto-isolement, il aura passé 21 jours à la maison, enfermé et sans sortir.

Il a également essayé de travailler à domicile, mais a du mal à se concentrer.

J’ai l’impression de grimper sur les murs. C’est difficile d’avoir une journée de travail normale », dit-il.

Sur une note positive, il dit que ses amis ont été très gentils et qu’ils l’ont aidé avec les achats.

Cependant, elle dit qu’elle manque son fils de neuf ans, qu’elle n’a pas vu depuis deux semaines.

