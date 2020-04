Le Texas parmi les 10 États les moins agressifs contre le coronavirus – . Miami (51)

Avec presque tous les 50 États du pays sous une forme de sauvegarde pour lutter contre la propagation de COVID-19, WalletHub a publié ses classements mis à jour pour les États les plus agressifs contre la pandémie.

Pour identifier les États qui prennent les mesures les plus agressives contre COVID-19, WalletHub a comparé les 50 États et le District de Columbia sur 51 indicateurs clés. L’ensemble de données va des cas prouvés de COVID-19 par habitant aux fermetures d’écoles, aux lits de soins intensifs et aux politiques de logement à domicile.

Quant au Texas, le 17 mars était le troisième État le moins agressif. Au 7 avril, il est classé 10e.

WalletHub fournit ce tableau d’agressivité contre le coronavirus au Texas, où 1 = meilleur, 25 = moyen:

19e – Laboratoires d’État et locaux de santé publique par habitant

49º – Cas prouvés de COVID-19 par habitant

16º – Qualité du système hospitalier public

11º – Proportion d’emplois des petites entreprises

31º – Densité de population

23º – Proportion de travailleurs ayant accès à des congés de maladie payés

48º – Financement total de la santé publique dans la préparation aux situations d’urgence (PHEP) par habitant

41º – Dépenses publiques de santé par habitant

Pour voir le rapport complet, vous pouvez visiter wallethub.com

.