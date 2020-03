Le Texas se tourne vers le travail des détenus pour aider à combler la pénurie de masques de coronavirus

Les États-Unis sont-ils prêts lutter contre le coronavirus? 2:36

(.) – Les détenus du Texas fabriquent des masques faciaux en coton qui seront offerts gratuitement aux premiers intervenants pour pallier la pénurie de fournitures médicales pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré le sénateur de l’État John Whitmire.

Les détenues d’une unité du centre correctionnel de Gatesville, une prison pour femmes située à environ 200 kilomètres au sud de Dallas, produisent les masques depuis environ une semaine et continueront pendant au moins la semaine prochaine, a déclaré Whitmire, ajoutant que ils espèrent produire environ 25 000 masques.

Les masques sont fabriqués à partir de coton cultivé localement, plutôt que de matière synthétique, ils ne sont donc pas des plus hauts standards, a-t-il dit.

“Ce n’est pas ce que vous voulez dans une salle d’urgence, mais c’est mieux que rien”, a déclaré Whitmire.

L’effort de travail pénitentiaire intervient alors que les hauts responsables des soins de santé disent qu’il n’y a pas assez d’équipements de protection médicale stockés, tels que des masques, des blouses et des gants, pour répondre au besoin anticipé du système de santé national alors qu’ils combattent le coronavirus.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré que les établissements de soins de santé pourraient avoir besoin d’envisager des mesures pour rationner les masques faciaux pendant la pandémie, même si ces stratégies “ne sont pas proportionnelles aux normes de soins pour États Unis”. Pendant la pénurie, l’agence affirme que les fournisseurs de soins de santé devraient envisager de porter des masques au-delà de leur durée de vie et de les réutiliser chez plusieurs patients.

En dernier recours, l’agence a déclaré que les prestataires de soins de santé pourraient envisager d’utiliser des «masques faits maison», tels que des foulards ou des foulards, pour soigner les patients atteints de coronavirus, idéalement en combinaison avec un écran facial.

Les travailleurs médicaux à travers le pays ont partagé leurs difficultés sur les réseaux sociaux pour obtenir un équipement médical approprié en utilisant le hashtag #GetMePPE, initiales pour équipement de protection individuelle.

Whitmire a déclaré que l’idée d’utiliser le travail pénitentiaire pour fabriquer des masques venait du directeur du Texas Department of Criminal Justice.

“(C’était) une bonne vision de sa part et de celle des administrateurs de la prison”, a-t-il dit. “Beaucoup de nos prisons sont autosuffisantes. Ils font leurs propres draps et vêtements. Ils avaient le système pour le faire, le coton et le travail. »

Whitmire a déclaré que le Texas pourrait chercher à produire des robes et cherche un prototype.

Le Texas est l’un des trois États qui ne rémunèrent pas les prisonniers pour leur travail, selon la Prison Policy Initiative, une organisation à but non lucratif qui milite contre l’incarcération de masse.

Le Texas n’est pas le premier État à utiliser le travail pénitentiaire pour lutter contre le coronavirus. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré il y a deux semaines que les détenus produisaient un désinfectant pour les mains à l’usage de l’État.

Il y a plus de 30 000 cas confirmés de nouveaux coronavirus aux États-Unis, et 376 personnes sont décédées, selon un décompte de cas .. Le Texas compte 304 cas confirmés et cinq décès, selon le dernier décompte de l’État.

