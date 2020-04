Le Texas va distribuer de l’équipement de protection individuelle dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de soins infirmiers – . Miami (51)

TEXAS – Le gouverneur Greg Abbott du Texas a convoqué une conférence de presse lundi pour discuter des dernières nouvelles concernant le nouveau coronavirus dans l’État.

Abbott a indiqué que le Texas comptait plus de 1,6 million de masques, plus de 209 000 masques, plus de 2,7 millions de gants, plus de 169 000 blouses et quelque 7 500 combinaisons à distribuer au personnel des maisons médicales et de soins infirmiers dans tout l’État. Il a ajouté que le Texas recevra environ 2,5 millions de masques supplémentaires dans les prochaines heures et trois autres millions d’ici la fin de la semaine.

Le gouverneur Abbott a déclaré qu’il y avait environ 2 133 lits et 6 080 ventilateurs disponibles pour les patients infectés par COVID-19 dans l’état.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans l’État a dépassé 7 000, tandis que les décès ont atteint 140, selon les données du Texas Department of Health and Human Services.

Ce sont des nouvelles en développement. Restez à l’écoute pour notre diffusion en direct pour les remarques du gouverneur Abbott.

