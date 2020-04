Le thé vert, un allié contre les allergies alimentaires

Consommerthé vertpourrait aider à lutter contre les allergies alimentaires en agissant surmicrobes intestinauxqui, à leur tour, affectent les réponses immunitaires allergiques, selon une étude de l’Université de Shinshu au Japon, publiée dans la revue “Frontiers in Immunology”.

Tasuku Ogita, qui a récemment rejoint l’Université de Shinshu, est un expert des thés et de leurs effets sur les bactéries intestinales. Dans cette étude, son équipe a analysé le thé vert et l’abondance des bactéries «Flavonifractor plautii» (FP) trouvées dans l’intestin.

La PF fait partie du métabolisme dans l’intestin de la catéchine, un antioxydant présent dans divers aliments, dont le thé vert, dont30 à 42% de son poids sec sont des catéchines.

Tasuku Ogita, superviseur Takeshi Shimosato, et leur équipe ont découvert que l’administration orale de FP supprime fortement la réponse immunitaire Th2 aux allergies alimentaires in vivo. Les aliments que nous mangeons affectent le cocktail complexe de différentes souches de bactéries dans l’intestin.

Boire du thé vert augmente l’abondance de FP qui supprime la réponse immunitaire Th2.La FP est une souche de la famille des bactéries «Clostridia», connue pour avoir des effets sur le système immunitaire, inhibant considérablement l’inflammation. Certaines souches de Clostridia sont également prometteuses pour abaisser la pression artérielle, et certaines sont connues pour être abondantes chez les personnes minces mais pas chez les personnes obèses, ce qui conduit les chercheurs à croire qu’elles peuvent être utilisées pour réguler le poids.

Le Dr Ogita a réussi à cultiver la PF, qui a duré 6 mois. Il n’est pas facile de cultiver des bactéries qui se développent à l’intérieur des intestins en dehors de leur environnement, donc ce fut un succès quand il a pu “voir le visage” de cette souche FP au microscope car il n’y avait pas de photo de cette bactérie jusqu’à présent.

L’université de Shinshu est située dans la préfecture de Nagano, connue dans tout le Japon pour sa variété d’aliments fermentés aux effets bénéfiques sur la santé. En raison de son relief montagneux, les résidents ont dûsurvivre à de longs hivers sans accès au monde extérieur, cultivant une riche culture alimentaire de conserves naturelles telles que les marinades miso et lacto fermentées.

Ses résidents ont actuellement la meilleure santé et la plus longue durée de vie au Japon, et il y parvient avec certains des coûts de santé les plus bas pour les personnes âgées du pays, ce qui signifie que les gens vivent longtemps mais sont également en meilleure santé pour plus. le temps.

Les chercheurs de l’Université de Shinshu continuent de travailler pour étudier les aliments indigènes uniques de Nagano et du Japon, et les processus métaboliques dans le corps pour partager scientifiquement ces connaissances avec d’autres dans le monde dans l’espoir qu’ils puissent eux aussi bénéficier de cette culture.

Les souches de bactéries FP peuvent suivre les traces de l’acide lactique et des bactéries bifidobactéries lorsqu’elles sont ajoutées aux aliments pour leur fonctionnalité souhaitée. Cependant,d’autres études sont nécessairesanalyser l’innocuité du PF avant qu’il ne puisse être utilisé comme probiotique antiallergique.

.