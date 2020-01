Le centre français Jean-Clair Todibo jouera en prêt à Schalke 04 jusqu’à la fin de cette saison, après l’accord conclu avec Barcelone, pour un montant de 1,5 million d’euros, a indiqué le club catalan.

Schalke va s’occuper du dossier du joueur et, en plus, il a été fait avec une option d’achat à la fin du transfert pour un total de 25 millions d’euros, plus cinq millions de variables.