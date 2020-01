Le «total look white» conquiert la mode urbaine | personnes

L’arrivée de l’hiver a non seulement apporté des jours gris, de longues nuits et des températures basses, mais le “look blanc total” s’est imposé dans les rues éclairant les mois les plus sombres de l’année. Une couleur qui a cessé d’appartenir aux armoires de printemps et d’été pour entrer pleinement dans les collections d’hiver. Le “street style” et les défilés de mode l’ont confirmé: les mois froids viseront tous la cible.

En robes, pantalons, pulls, manteaux, vestes ou chaussures, la couleur la plus albinos de toute la gamme de couleurs est devenue un incontournable pour lutter contre le froid hivernal. Parmi bon nombre de ses avantages, l’un d’eux est la facilité de mélanger les impressions sur des chaussures ou des accessoires pour faire du contraste, ou préfèrent suivre la ligne du binôme et donner une touche sombre au “look” avec un accessoire.