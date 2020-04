Le Tour 2020 comportera 18 étapes et débutera à Irún | Sports

La 75e édition de la Vuelta a España aura 18 étapes, débutera par une journée entre Irún et Arrate Eibar et se terminera à Madrid, selon ce que l’organisation a rapporté mercredi, qui précisera les dates de la compétition le mardi 5 mai.

Après l’annulation du départ officiel du Tour 2020 aux Pays-Bas devenue officielle, Unipublic, en tant que société organisatrice de la course, a décidé de ne pas remplacer les trois étapes initiales – qui allaient couvrir les régions néerlandaises d’Utrecht et du Brabant du Nord. – et commencer la manche espagnole avec l’étape Irún-Arrate Eibar.

Ceci a été communiqué par le Tour de l’Union Cycliste Internationale (UCI) dans le but que l’organisme chargé de la régulation du sport cycliste puisse travailler à la réorganisation du calendrier avec la variable exceptionnelle d’un Tour plus court par rapport à 3 semaines d’habitude.

Avec cette nouvelle configuration, la 75e édition de La Vuelta sera marquée comme une course historique: 18 étapes au total et la première au Pays Basque près de cinq décennies plus tard.

La tournée 2020 était prévue entre le 14 août et le 6 septembre, avec un départ aux Pays-Bas. Cependant, la réorganisation forcée du calendrier cycliste en raison de la crise sanitaire mondiale causée par COVID-19 a forcé un changement de plans.

“Il est évident que lorsque vous concevez la course, vous ne vous attendez pas à devoir faire des changements de cette ampleur, mais nous devons être sensibles à la situation actuelle et nous devons supposer qu’il est très difficile de substituer une sortie officielle à ce stade pour toute la planification institutionnelle et logistique. ce qui implique “, a expliqué le directeur de La Vuelta, Javier Guillén.

Pour la première fois depuis la reprise de la course par Unipublic en 1979, La Vuelta partira au Pays Basque. Le Pays basque a passé près de cinq décennies sans accueillir une première étape de la course. En 1961, La Vuelta a commencé à Saint-Sébastien, avec un contre-la-montre par équipe avec un départ et une arrivée dans la ville de Donostia.

“Avoir la passion du cyclisme au Pays basque dès le premier jour rend ce changement de plan plus agréable. En tout cas, nous espérons seulement que cette crise sanitaire sans précédent sera bientôt résolue, que nous pourrons tous y retourner normalité, aussi La Vuelta “, a commenté Guillén.

Cette décision a été motivée par la situation exceptionnelle que la crise sanitaire a engendrée dans tous les domaines, y compris le sport.