Le Tour d’Espagne comportera 18 étapes, il partira d’Irún, bien qu’il puisse “subir des variations” | PracticoDeporte

Javier Guillen, directeur du Retour en Espagne, a précisé que l’organisation de la course fonctionne de telle sorte que, une fois qu’il a été décidé qu’elle ne partira pas des Pays-Bas, les 18 étapes restantes peuvent être courues, commençant à Irún, se terminant à Madrid et avec un parcours qui pourrait “subir des variations mais pas des annulations”. “

Ce sera donc la 75 édition du cycle espagnol qui est également affecté par le réajustement du calendrier cycliste en raison de la pandémie de coronavirus.

“Une fois que nous avons su que nous n’allions pas quitter les Pays-Bas, nous avons décidé de ne pas remplacer les étapes qui se dérouleraient dans ce pays, donc la Vuelta avait 18 étapes plus deux jours de repos. Pour être fidèle au schéma initial, nous avons décidé que la première étape serait le quatrième du programme, c’est-à-dire entre Irún et Arrate“il a expliqué-

Et c’est que l’objectif de la course est de maintenir ces 18 étapes. “Nous ne voulons pas de changements substantiels, si une ville a un problème majeur, il faut le voir, mais les contrats sont pleinement dignes de confiance et nous sommes aux dépens de voir les dates définitives.

Aux dates définitives, tout dépendra de l’évolution de la pandémie, cependant, Guillén Il a expliqué qu’ils étaient en pourparlers avec l’UCI. “Bien que nous ne connaissions pas la photo de la course, notre séquence continue, d’abord le Tour, puis le Giro et enfin la Vuelta.”

Il a également précisé que “La Vuelta passera par le nord de Le Portugal et au sud de La France. A cette époque, le vélo est autorisé. Ce n’est peut-être pas la date idéale, mais il existe des données pour penser que les étapes ne devront pas être coupées à cause de la neige “, a-t-il déclaré.

Une première étape haut de gamme

En revanche, le directeur de course a exclu de changer d’étape ou de couper le parcours des trois grands. “Nous n’allons pas changer d’étape car cela ne s’improvise pas, il y a des engagements et nous voulons tenir, il n’y a aucune raison de modifier l’itinéraire. De plus, la durée des courses doit être respectée, c’est ce qui leur donne une plus grande attractivité et expansion publicitaire. S’il ne peut pas y avoir 21 étapes en raison de l’impossibilité de HollandeNous en ferons 18, mais c’est une question inévitable. “

Le départ de la course, si rien ne change, se terminera au sommet d’Arrate. “C’est un élément atypique, mais rien ne l’empêche de se faire. Ce sera une autre incitation”

Practicodeporte@efe.com