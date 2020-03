Le tournage de la réunion des “Amis” retardé en raison d’un coronavirus – Telemundo Miami (51)

Le tournage de la spéciale qui réunira les six stars de “Friends” a été retardé par HBO Max en raison de la crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus.

Le Hollywood Reporter a assuré ce mercredi que l’enregistrement de cette réunion très attendue devait avoir lieu les 23 et 24 mars dans les studios Warner Bros à Burbank, en Californie, avec l’intention que le spécial soit prêt à être lancé. en mai de HBO Max, le nouveau pari pour le “streaming” de WarnerMedia.

Cependant, la situation délicate causée par le coronavirus, qui a conduit l’industrie hollywoodienne à baisser complètement les stores, a contraint HBO Max à retarder le tournage de la spéciale “Friends” jusqu’en mai.

HBO Max n’a pas précisé si la spéciale peut être vue, comme initialement prévu, lorsque la plate-forme numérique commencera à fonctionner en mai (il n’y a pas encore de date de sortie spécifique).

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, les six protagonistes de “Friends”, feront partie de cette spéciale avec les créateurs de cette comédie, David Crane et Marta Kauffman.

Les médias américains ont souligné que chacun des acteurs facturera entre 2,5 et 3 millions de dollars pour sa participation à cette réunion.

Bien que les millions de fans de “Friends” aspirent depuis des années à de nouveaux épisodes de la série, ce rassemblement spécial ne serait pas un épisode fictif en tant que tel, mais plutôt une émission de style “rétrospective” avec des interviews de la distribution.

Jusqu’à très récemment, “Friends” était diffusé sur Netflix, mais Warner n’a pas hésité à dépenser plus de 400 millions de dollars l’été dernier pour le récupérer et l’intégrer comme l’un des diamants HBO Max.

“Friends”, qui a été créée le 22 septembre 1994, a clôturé 10 saisons réussies en 2004 après 236 épisodes en ondes.

Mais la comédie reste un phénomène pour d’innombrables fans du monde entier qui sont toujours prêts à regarder, encore et encore sur des rediffusions ou des plateformes numériques, les histoires new-yorkaises de “Rachel”, “Monica”, “Phoebe”, “Joey” , “Chandler” et “Ross”.

