Le tremblement de terre en Croatie risque de perturber le verrouillage partiel dans le cadre de l’épidémie de COVID-19

Une série de tremblements a frappé la capitale croate Zagreb tôt dimanche matin le 22 mars, faisant au moins 27 personnes blessées, dont une gravement, et des dégâts étendus à de vieux bâtiments du centre historique.

L’épicentre a été enregistré à sept kilomètres au nord de Zagreb à une magnitude de 5,3 sur l’échelle de Richter.

Pendant les secousses, les débris des façades, les dalles des tuiles du toit sont tombées sur le trottoir et les voitures aplaties. Les résidents locaux ont immédiatement fui leurs maisons par peur des répliques.

Les rumeurs selon lesquelles un autre séisme plus fort était imminent ont semé la panique dans la population. Mais dans les deux jours qui ont suivi le premier séisme, aucun tremblement de ce type ne s’est produit. Environ 60 petits tremblements dans la région de Zagreb ont été enregistrés, le dernier atteignant 3,2 degrés sur l’échelle de Richter dans la soirée du 23 mars. Aucun dommage supplémentaire n’a été signalé en raison de ces répliques plus petites par la publication de cette histoire.

Le tremblement de terre a frappé à un moment très malheureux alors que les autorités ont récemment imposé des mesures drastiques pour contenir l’épidémie de COVID-19.

Les mesures comprennent la fermeture de toutes les entreprises non essentielles, l’interdiction de tous les rassemblements publics, y compris les cérémonies religieuses, et la fermeture de toutes les frontières terrestres. Les autorités demandent également aux personnes de rester chez elles autant que possible.

“La panique n’est pas notre alliée en ce moment”, a déclaré dimanche le Premier ministre croate Ivo Plenković lors d’une conférence de presse diffusée par Al Jazeera sur Facebook.

Les autorités ont conseillé aux citoyens qui avaient quitté leur domicile et attendaient des répliques de se tenir à distance les uns des autres et de lutter contre l’envie naturelle de se regrouper ou de se rassembler en groupes.

S’exprimant après le président lors de la conférence de presse, la meilleure sismologue croate Ines Ivančić a déclaré qu’il était impossible de prédire s’il y aurait ou non un autre tremblement. Elle a déclaré que la possibilité de répliques ne pouvait pas être exclue, et qu’elles pourraient survenir en quelques heures, jours ou semaines.

Ces déclarations ont confirmé un message du Service sismologique de l’Université de Zagreb, dirigé par Mme Ivančić, qui a tweeté dans la matinée:

Potrese ne možemo prognozirati, bilo kakve obavijesti da slijedi snažniji potres nisu točne! Postoji vjerojatnost za jači potres, ali je izrazito mala. Možemo očekivati ​​naknadne slabije potrese. Nemamo struje i radimo sve što možemo da damo pravodobne i točne informacije

– Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) 22 mars 2020

Nous ne pouvons pas prédire les tremblements de terre, et toute information selon laquelle un tremblement de terre plus fort est imminent n’est pas vraie! La probabilité d’un tremblement plus fort existe, mais elle est extrêmement faible. Nous pouvons nous attendre à de nouveaux tremblements plus faibles. Nous n’avons pas d’électricité dans nos bureaux et nous faisons tout notre possible pour vous fournir des informations exactes et à jour.

Les autorités ont indiqué qu’elles surveilleront la situation, sur la base d’une évaluation scientifique, et publieront des recommandations sur la manière de procéder. Ils ont renforcé les avertissements contre la panique, qui s’est avérée nuisible dans des situations similaires récentes dans la région des Balkans.

La plupart des dommages ont été causés par des bâtiments plus anciens, qui abondent à Zagreb, car la ville a été largement épargnée par la dévastation en temps de guerre et de tremblement de terre subie par d’autres capitales des Balkans au cours du tumultueux XXe siècle. Le dernier tremblement de magnitude similaire à avoir frappé la ville remonte à 140 ans, le grand tremblement de terre de Zagreb en 1880.

Lors de la même conférence de presse du 22 mars, le maire de Zagreb, Milan Bandić, a déclaré que 80% de la population vit désormais dans des bâtiments en béton armé, qui sont considérés comme sûrs pour des tremblements de terre d’une certaine ampleur. Il a conseillé aux citoyens vivant dans ces bâtiments de rentrer chez eux et de pratiquer l’auto-isolement pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Les 20 pour cent restants des citoyens qui vivent dans des bâtiments ou des maisons construits avant les années 1960 restent en danger. Les autorités ont dépêché des équipes de spécialistes pour évaluer si ces résidents peuvent rentrer chez eux en toute sécurité.

L’hébergement et les repas d’un maximum de 1 500 personnes sont fournis dans un dortoir pour étudiants de l’université de Zagreb, et une soixantaine de citoyens dont les maisons ont été jugées dangereuses y ont passé la nuit.

Les dégâts matériels sont considérables. L’une des tours de l’emblématique cathédrale de Zagreb, construite à la fin du XIIIe siècle, a subi des dommages, ainsi qu’une grande partie des infrastructures de la ville, certaines parties de la ville perdant l’accès à l’électricité, à l’eau et au chauffage.

L’usine à gaz de la ville a demandé aux citoyens de fermer leurs vannes afin de minimiser le risque d’explosion de gaz naturel par des tuyaux perforés.

Certains de ces bâtiments anciens et endommagés abritent des institutions publiques, notamment des hôpitaux. Des images de mères et de bébés évacués dans la rue devant la maternité du Département d’obstétrique et de gynécologie sont devenues virales sur Internet des Balkans. Les victimes ont toutes été rapidement transférées dans d’autres hôpitaux.

Petrova bolnica rodilište pic.twitter.com/GALjpbCQHF

– kmario (@kmario) 22 mars 2020

Salle de maternité de Petrova [street] Hôpital.

Certains médias ont initialement indiqué qu’un jeune de 15 ans était décédé des suites de ses blessures, citant un responsable de la santé responsable de l’Institut de médecine d’urgence, mais le directeur de l’Hôpital pour enfants de Zagreb, Goran Roić, a précisé que le rapport était inexact.

Il a dit que la victime était en fait une fille et qu’elle n’était pas morte mais restait dans un état critique. Selon ses parents, elle a été frappée à la tête par un objet tombant lors du tremblement de terre.

L’armée croate, la Croix-Rouge et d’autres volontaires ont été rapidement dépêchés pour venir en aide à la population des zones touchées, qui souffrait également du froid. L’Europe a connu une baisse soudaine de la température, qui a provoqué des chutes de neige dans une grande partie des Balkans.

Interventni timovi Crvenoga kriza obilaze gradjane u uzem i sirem centru Zagreba i dijele deke. Ako vidite da nekome treba pomoc, javite nam, une pomozite i vi ako vidite da netko treba. #ZagrebEarthquake pic.twitter.com/8as32EkGY0

– Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) 22 mars 2020

Des équipes d’intervention de la Croix-Rouge visitent des citoyens du centre de Zagreb, du centre-ville et des zones voisines, distribuant des couvertures. Si vous remarquez que quelqu’un a besoin d’aide, veuillez nous appeler et n’hésitez pas à vous aider sur place.

Le gouvernement de la Slovénie voisine a également été le premier à proposer une assistance, suivi par des responsables de l’Union européenne.

Les autorités slovènes ont également rapidement annoncé que le tremblement de terre n’avait pas affecté la centrale nucléaire de Krško, située près de la frontière avec la Croatie, et à environ 50 kilomètres de Zagreb et de l’épicentre du tremblement de terre.