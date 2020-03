Le Trésor public espagnol a placé mardi 4 445,6 millions d’euros en lettres à six et douze mois qui sont redevenues négatives, à un taux d’intérêt marginal plus bas, proche des plus bas historiques.

Malgré les turbulences que connaît le marché du fait de l’expansion du coronavirus et de ses conséquences économiques, l’Espagne a réussi à vendre mardi 3 740,6 millions d’euros en lettres à 12 mois, à un rendement marginal de -0,489%, inférieur ou supérieur à celui de -0,452% appliqué en janvier.