Le tribunal confirme la prison permanente révisable d’Ana Julia Quezada | La société

La Cour supérieure de justice d’Andalousie (TSJA) a confirmé la peine de prison permanente révisable infligée à Ana Julia Quezada pour la mort en février 2018 de Gabriel Cruz dans la ville d’Almeria de Níjar.

La Haute Cour, comme annoncé dans un communiqué jeudi, a licencié à la fois les ressources du parquet et du parquet et a partiellement estimé celle de la défense, pour laquelle elle a été acquittée des deux délits de blessures psychiques et a maintenu les deux crimes contre l’intégrité morale.