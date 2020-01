Le TSJ de Madrid soutient que les concessionnaires Deliveroo sont de faux indépendants | Entreprend

La Cour supérieure de justice (TSJ) de Madrid a rejeté l’appel présenté par la société de livraison à domicile Deliveroo et a confirmé la condamnation qui condamnait la société pour avoir considéré que ses distributeurs étaient en fait de “faux indépendants”.

Dans la décision, à laquelle l’EFE a eu accès, le tribunal – composé d’une vingtaine de magistrats – déclare que La relation de Deliveroo avec ce groupe présente des caractéristiques “typiques d’une relation de travail”, telles que le fait de travailler régulièrement pour l’entreprise, de recevoir une compensation financière périodique ou de dépendre de ses ordres et instructions.

L’une des clés sur lesquelles se fonde la peine est que la liberté du concessionnaire de ne pas travailler “n’est pas aussi large qu’il n’y paraît, car s’il rejette les commandes (…) il reçoit une pénalité”, ce qui traduit en ce sens, ils bénéficient de moins de services et, par conséquent, leurs revenus baissent.

Il est également cité comme argument selon lequel le concessionnaire ne pourrait pas exercer l’activité s’il n’avait que son propre vélo ou téléphone portable, car la structure de l’opération est essentielle Deliveroo et sa plateforme, qui met en relation clients, restaurants et cavaliers.

Les événements touchent les plus de 500 distributeurs que la société avait entre octobre 2015 – lorsqu’elle a commencé à opérer en Espagne – et juin 2017

La décision connue jeudi ratifie la décision du tribunal social numéro 19 de Madrid publiée en juillet dernier.

Cette décision a déjà donné la raison au Trésor de la Sécurité sociale, qui exige le versement de 1,2 million d’euros à l’entreprise en cotisations tardives.

Deliveroo elle remet en cause l’action de l’inspecteur du travail qui a motivé l’ouverture de la procédure et fait valoir que le procès devrait être déclaré nul, car “il n’est pas possible d’accorder la présomption de certitude aux faits extraits des entretiens avec les distributeurs “Impossible de vérifier comment elles ont été posées ou quelles questions ont été posées, entre autres.

Le TSJ rejette à la fois cet argument et le reste des arguments de la société de livraison de produits alimentaires et se réfère à plusieurs reprises à la “méthodologie inappropriée” utilisée dans la ressource..

Deliveroo, à travers une déclaration, a montré son désaccord avec la décision du TSJ et a avancé qui analyse la résolution pour “décider des prochaines étapes”“, en plus de rappeler qu’il préconise de négocier avec le gouvernement un changement législatif qui permette d’allier sécurité et flexibilité.