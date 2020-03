Le TSJC reporte sans date le procès des membres de JxCat à la Mesa del Parlament | La politique

La Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) a reporté le procès des membres de JxCat à la table du Parlement pendant la période Carme Forcadell, accusé de désobéissance pour avoir permis le traitement des lois “procés”, en raison de l’émergence du coronavirus.

Dans une ordonnance, la Haute Cour catalane a décidé de reporter le procès, prévu les 23, 24 et 28 avril, en raison de “la nature exceptionnelle du moment et des incertitudes” qui peuvent durer tout le mois après l’extension de l’état de l’alarme et les limitations de mouvement qui en découlent.