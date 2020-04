Le vaccin contre la grippe est la meilleure stratégie pour prévenir la grippe

Lorsque nous commençons à avoir des frissons, nous toussons toutes les dix minutes, nos yeux deviennent vitreux de fièvre, notre nez est rouge et nous avons plus de morve que d’habitude, nous savons que la grippe a frappé à notre porte. Maisil ne faut pas banaliser cette maladie, ni ses symptômes. Chaque année, il y a 1 milliard de cas de grippe dans le monde, dont 3 à 5 millions sont graves. On estime que 4 personnes meurent toutes les 5 minutes de la grippe dans le monde.

Ángel Gil, professeur de médecine préventive et de santé publique à l’Université Rey Juan Carlos, il assure que “le fait que chaque année nous avons la grippe nous fait perdre notre peur”. Maintenant, nous sommes “très nerveux à propos du coronavirus, mais en Espagne, chaque année, nous avons 35 000 hospitalisations pour grippe et l’année dernière, 6 300 personnes sont mortes”.

Le virus, en plus de provoquer des complications respiratoires, peut aggraver des maladies chroniques telles que le diabète et augmenter les taux de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. En fait, immédiatement après l’infection par le virus de la grippe, le risque d’infarctus du myocarde se multiplie 6 à 10 fois et celui d’AVC 3 à 8 fois.

Le bouclier contre la grippe

Les vaccins sont destinés à renforcer l’immunité acquise contre les maladies. “Ils ont de petites composantes antigéniques des micro-organismes que nous voulons prévenir. Notre système immunitaire les détecte en formant des anticorps, dont certains réagissent immédiatement et d’autres qui génèrent de la mémoire”, explique le professeur.

Grâce à la campagne de vaccination contre la grippe en Espagne et à la vaccination de la moitié de la population à risque, “on estime que les cas d’hospitalisation ont été réduits de 40%”. Ángel Gil considère que si 100% de la population à risque était vaccinée80% des hospitalisations seraient évitées. “Le vaccin est la seule stratégie de prévention efficace que nous ayons”, souligne-t-il.

Actuellement, dans notre pays, la politique de vaccination qui est suivie englobe les groupes à risque, c’est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques et les professionnels de la santé. Comme les enfants de moins de 6 mois ne peuvent pas être vaccinés, la vaccination de la femme enceinte est particulièrement importante pour protéger le bébé dans les premiers mois de la vie grâce à la vaccination passive. De plus, il est essentiel que le personnel de santé soit vacciné afin d’éviter la contagion à d’autres personnes.

L’OMS recommande le tétravalent

Le vaccin est fourni gratuitement par le Système National de Santé (SNS), mais selon la communauté autonome, trivalent ou tétravalent est administré. “Le tétravalent offre une protection plus large”, explique Ángel Gil. Les vaccins antigrippaux contiennent les 2 souches du virus de type A (sous-types H1N1 et H3N2) et les deux souches du virus de type B (Victoria et Yamagata), tandis que le vaccin trivalent contient les deux souches de type A et la lignée de type B qui est Il prévoit de diffuser cette saison, ce qui est difficile à prévoir à l’avance. Pour cette raison, la lignée prédominante de type B en circulation n’a pas coïncidé avec la teneur en vaccin dans 5 des 10 dernières saisons en Espagne. En ce sens, il convient de noter que le tétravalent réagit aux changements épidémiologiques de la grippe qui ne peuvent être prédits. “Il n’y a que 4 souches virales, peut-être que certaines peuvent changer leur composant antigénique, mais à la fin tout ce qui circule sont les 4 contre lesquelles le tétravalent protège. Si l’une d’entre elles circule avec une variation, lorsque le composant est vacciné, protège “, explique le professeur. Si quelqu’un a le vaccin contre la grippe indiqué, il devrait l’obtenir. Ils ont encore le temps d’aller à leur centre de santé et d’en faire la demande.

En Europetétravalent est le vaccin de référence. L’OMS recommande chaque année les 4 souches à inclure dans les vaccins pour la saison suivante, afin d’offrir le spectre de protection maximum. Les Asturies sont l’une des rares communautés autonomes d’Espagne à vacciner avec le tétravalent, avec les îles Baléares, les îles Canaries, Castilla y León, la Galice, Ceuta et Melilla et Valence.

Impact socio-économique

La grippe est un fardeau socio-économique pour la société en termes de ressources de santé pour leurs soins, ainsi que les congés de maladie. On estime qu’en Espagne, la grippe est uncoût de 250 millions d’euros pour le SNSet on estime qu’il génère 1,3 million de consultations médicales par an, ainsi que 140 000 visites aux urgences hospitalières. Cependant, les coûts indirects sont 3,5 fois plus élevés en Espagne que les coûts directs. Cela implique une perte de productivité.

L’utilisation du vaccin tétravalent au lieu du vaccin trivalent en Espagne pourrait éviter 21 millions d’euros de coûts directs et 3 millions de coûts indirects.

